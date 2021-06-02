Екатеринбургский девелопер сделает сквер для города за свои деньги

Городские власти согласовали проект ГК «Атлас Девелопмент»: компания сможет обустроить новый сквер рядом со строящимся премиальным ЖК. Обещают много зелени, уникальный арт-объект и велодорожки.

Городской Совет по развитию рекреационных и общественных пространств утвердил концепции благоустройства двух объектов в Ленинском районе Екатеринбурга. Во-первых, речь о территории, прилегающей к жилому комплексу «Парк Столиц». Это проект ГК «Атлас Девелопмент», расположенный в квартале ул. Московской — Щорса — Айвазовского — Циолковского. По замыслу разработчиков концепции, архитектурного бюро Art House, на территории рядом с премиальным ЖК появится площадь-сквер, где специалисты установят уникальный арт-объект. Вдоль пешеходных зон планируется разместить малые архитектурные формы для отдыха, также предусмотрено устройство велосипедных дорожек и велопарковок, а для удобства навигации — информационные стелы.

По итогам предложений членов Совета были откорректированы проектные решения по автомобильной парковке, предусмотрено ее озеленение, а также уменьшено количество парковочных мест. Отдельное внимание разработчики уделили озеленению всей территории комплекса. Предусмотрен буфер из озеленения от проезжей части, высадка крупномерных деревьев и декоративное благоустройство.

Ранее глава ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер рассказывал DK.RU, что компания решила сделать на городской территории, прилегающей к жилой экосистеме «Парк столиц», современное благоустройство с богатым озеленением, широкий пешеходный бульвар, зоны отдыха для жителей и гостей дома, площадки для летних кафе. Изюминкой всего благоустройства станет архитектурная композиция на пересечении ул. Московская и Щорса. Компания «Атлас Девелопмент» совместно с Главархитектурой города решили провести архитектурный городской конкурс на разработку эскиза композиции.

Мы считаем, что городу необходимо больше интересных, современных арт-объектов которые смогут украсить пространство. Идея в том, чтобы этот арт-объект стал украшением не только района «Юг центра» и «Парка Столиц», а получил статус городского арт-объекта, — пояснил Владимир Городенкер.

Девелопер добавил: в самих жилых экосистемах «Парк столиц» будут все системы безопасности, благоустроенный двор с зонированием территории под спорт, прогулки, пробежки и отдых (собственная велодорожка и водоем). Кроме того предусмотрена целая галерея услуг для жильцов внутри дома — с доступом в галерею прямо из квартир, в «домашних тапочках», не выходя на улицу. Известно, что в галереях разместятся муниципальный и коммерческий детсады, детский клуб и школа развития, фитнес-центр с 25-метровым бассейном, аптека, медицинская семейная клиника, стоматология, несколько кафе и ресторанов, а в паркинге — автомойка и шиномонтаж. Все услуги можно будет заказать и получить через электронное приложение.

Озеленение двора и окружающего ЖК пространства — еще один важный элемент «жилой экосистемы». Поэтому вопросу устройства сквера на площади перед «Парком столиц» мы уделили значительное внимание. И она должна стать украшением Екатеринбурга! — подчеркнул Владимир Городенкер.

Добавим, что проект «Парк столиц» получил несколько профессиональных значимых наград, в частности — от организации «Рекорды рынка недвижимости России». ЖК победил в номинации «Лучший бизнес-класс в РФ». Вторая награда — широко известная и авторитетная премия URBAN AWARDS. У «Парка столиц» первое место в номинации «Лучшая концепция проекта».

Еще один объект, который рассмотрели участники Совета, — парк имени 50-летия ВЛКСМ. Эскизный проект благоустройства рекреационной зоны, расположенной в квартале ул. Ясной — Шаумяна — Чкалова, участникам экспертного обсуждения представил архитектор «Челябтяжмашпроект» Валентин Малахов. По его словам, главная задача концепции благоустройства — сохранить первозданный вид зоны отдыха, обеспечив при этом «возможность органичного включения форм природы с эффектом погружения в историю». Для этого в парке имени 50-летия ВЛКСМ будут предусмотрены зоны для активного и тихого отдыха, интегрированные в ландшафт зеленой зоны. В частности, речь о площадках для занятий воркаутом, уличных тренажерах, беговых дорожках, а также площадок для детского отдыха.

Рендер: ГК «Атлас Девелопмент»