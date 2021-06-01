Не можете начать копить или боитесь тратить? Определите свой денежный тип
Как решить финансовые проблемы? Просто начните копить или прописывайте бюджет. Но что делать тем, кому эти советы не помогали еще ни разу? Разбираемся.
Можно ли улучшить отношения с деньгами, поняв, какой вы тип личности? Вот что думает об этом Кен Хонда, автор бестселлера «Тайная жизнь денег».
— Пытаясь работать над финансовой стабильностью, люди не принимают во внимание «денежный» тип личности — индивидуальную эмоциональную реакцию на деньги. Но все мы имеем свои убеждения и эмоции, связанные с деньгами, которые формируются на основе жизненного опыта.
Хонда считает, что есть семь типов личности, которые выделяют по их отношению к деньгам. Выяснив свой тип личности и его особенности, человек может значительно улучшить отношения с деньгами.
1. Компульсивный накопитель
Признаки навязчивого накопления:
- Вы бесконечно откладываете деньги, иногда даже без конкретной цели.
- Вы уверены, что экономия денег — единственный способ почувствовать себя в большей безопасности.
- Вы очень бережливы. (Друзья часто приходят к вам за советом, какая телефонная компания самая дешевая, как выгоднее купить билеты на самолет и какая банковская карта даст максимальный кэшбек).
Подводные камни: человек может копить слишком активно, отказываясь от любых трат, в том числе от хобби или занятий, которые дарят ощущение счастья.
Денежный совет: все дело в умеренности. Нужно уметь находить баланс между экономией и наслаждением жизнью.
2. Компульсивный расточитель
Признаки навязчивых трат:
- Вы склонны тратить деньги на ненужные вещи.
- Вы общительны и любите угощать людей чем-то особенным, иногда без особой причины.
- Во время эмоционального стресса вы хотите тратить деньги, особенно для немедленного удовлетворения.
Подводные камни: такие люди идут в магазин даже на деньги, взятые в долг. Они скрывают покупки от друзей и членов семьи. В итоге это может привести к банкротству.
Денежный совет: составление бюджета поможет посмотреть на вещи с другой точки зрения. Новая машина — это прекрасно, но она не прокормит вас на пенсии и не решит проблем с банком, в котором вы взяли кредит.
3. Компульсивный добытчик
Признаки навязчивого желания зарабатывать:
- Вы уверены: секрет счастья в том, чтобы зарабатывать больше денег.
- Вы тратите большую часть энергии на то, чтобы заработать как можно больше денег.
- Вы получаете удовольствие от одобрения и признания другими людьми вашего финансового успеха.
Подводные камни: эти люди движутся к финансовой свободе, но могут оказаться там в одиночестве.
Денежный совет: осознайте, что в жизни есть нечто большее, чем деньги. Отпуск с семьей или деньги, отданные на благотворительность, подарят вам много энергии, которую можно будет тратить на работу.
4. Безразличный к деньгам
Признаки того, что вы равнодушны к деньгам:
- Вы редко думаете о деньгах (и сама идея формирования бюджета вызывает у вас тошноту).
- При наихудшем раскладе вы считаете, что деньги — это зло.
- Вы твердо уверены, что деньги не должны влиять на важные решения в жизни.
Подводные камни: да, для жизни многим из нас нужно не много, но жизнь может стать неприятной, если такой человек совсем не несет ответственность за финансы (например, просто полагаясь на заработок партнера).
Денежный совет: даже если вы чувствуете себя комфортно в нынешнем финансововм состоянии, старайтесь знать, например, куда уходят ваши деньги, каковы ежемесячные расходы и сколько у вас долгов.
5. Накопитель-расточитель
Признаки накопителя-расточителя:
- У вас есть общие черты с накопителями и расточителями.
- Вы накапливаете много денег, но затем внезапно начинаете тратите их направо и налево.
- Вы можете потратить сбережения на то, что не нужно или редко используется.
Подводные камни: такие колебания могут истощать морально. Такие люди постоянно испытывают стресс и разочаровываются в себе из-за того, что сначала усердно работают и копят деньги, а потом бездарно их теряют.
Денежный совет: как и компульсивные расточители, накопители-расточители редко задумываются о том, на что они тратят. Перед тем, как оплатить что-то, подумайте, как будете чувствовать себя после покупки.
6. Игрок
Признаки того, что вы можете быть игроком:
- У вас есть общие черты между зарабатывающим типом и расточителем.
- Острые ощущения риска и вознаграждения — это само по себе удовольствие, в котором можно быстро потеряться.
- Иногда вы проигрываете деньги от скуки.
Подводные камни: эти люди нередко теряют огромные суммы. Азартные игры выходят из-под контроля, на них уходят деньги, отложенные на обучение детей или пенсию.
Денежный совет: нужно строго относиться к финансовым рискам и быть внимательным к себе. Важны баланс и безопасность, начните откладывать ежемесячно некоторую сумму и не трогайте ее, даже если очень хочтся.
7. Беспокойный
Признаки того, что вы — беспокойный:
- Неважно, сколько у вас денег — вы постоянно беспокоитесь, что можете потерять их в любой момент.
- Вам не хватает уверенности в своих способностях достичь финансовой свободы.
- Вы одержимы худшим сценарием того, что произойдет, если деньги закончатся.
Подводные камни: полезно знать, что будет, если деньги внезапно закончатся, но постоянно тревожиться и тем самым портить себе каждый день — априори плохо.
Денежный совет: ищите позитив в разговорах о деньгах. Постарайтесь понять, откуда исходят ваши финансовые беспокойства, может быть, об этом потребуется поговорить с психологом.
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