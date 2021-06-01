«Давайте заключим пари, что не успеем». В думе опасаются не освоить бюджет

В городской думе встал вопрос использования дополнительных вливаний в бюджет. Подрядчики могут не успеть истратить миллиарды рублей.

В думе Екатеринбурга опасаются, что город не успеет освоить дополнительные вливания в бюджет. Это деньги, которые город получит на крупные инфраструктурные и строительные проекты после корректировки бюджета.

Доходы городского бюджета в 2021 г. увеличатся на 3,2 млрд, до рекордных 50,3 млрд руб. Расходы, согласно правкам, тоже станут больше, они достигнут 53,3 млрд руб. (рост на 4,5 млрд).

Так, 148,5 млн руб. направят на рекультивацию самой большой городской свалки, Широкореченского полигона. Этот проект, как уже писал DK.RU будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов. Работы будет проводить красноярское ООО «Геосинтетика». Еще 600 млн руб. городу выделят на строительство транспортной развязки у «Калины».

В том, что подрядчики успеют выполнить большой объем и освоить деньги, сомневается депутат Владимир Крицкий:

Давайте заключим пари, что не успеем… Скажите, на что рассчитывать, ведь это нам вносить корректировки в конце года, — сказал он.

Но начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева заверила депутатов в том, что средства освоят на 100%.

Ранее сообщалось, что федерация выделила деньги на проведение Универсиады в Екатеринбурге. Их направят на возведение Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики.

В то же время строительство нового здания филармонии в городе затормозилось. Напомним, заниматься проектированием и возведением объекта должно одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Общая стоимость работ оценивается в 17 млрд руб. , в том числе 2 млрд руб. на разработку проектно-сметной документации. Сделать проект планировалось в 2021 г., но в бюджете области деньги на эти нужды не предусмотрены.