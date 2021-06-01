«Прибыли компаний президент видит лучше меня». Костин о либерализации и жадности бизнеса

«Трудно рассчитывать на серьезную либерализацию в условиях, когда мы находимся в состоянии практически холодной войны». Глава ВТБ: Россия не превратится в Северную Корею, но и сильно лучше не будет.

К концу этого года экономика восстановится до допандемийного уровня — рост ВВП составит порядка 3%, считает президент ВТБ Андрей Костин. В большом интервью РБК он рассказал, почему этот рост не может быть удовлетворительным в полной мере, о необходимости институциональных реформ и роли самого бизнеса во влиянии силовиков на экономические процессы. Приводим главные цитаты из материала.

Про либерализацию и институциональные реформы

«Трудно рассчитывать на какую-то серьезную либерализацию в условиях, когда мы находимся в состоянии практически холодной войны и испытываем давление Запада на наши внутренние процессы.

Институциональные реформы, конечно, нужны. Меня поражают сроки рассмотрения дел по экономическим преступлениям. У нас по три-четыре года иногда люди ожидают решения суда — и все это время считаются формально невиновными, часто содержатся под арестом.

«Что касается влияния силовиков на экономические процессы, то бизнес, к сожалению, сам часто дает поводы: у нас очень большое количество экономических преступлений, в том числе в финансовой сфере».

Про повышение налогов, прибыль бизнеса и экономику

«Для бизнеса крайне важно, чтобы была понятная налоговая перспектива, чтобы можно было планировать свой бизнес. Любое серьезное повышение налогового бремени для бизнеса будет, на мой взгляд, крайне нежелательным.

Прибыли компаний, я думаю, президент видит лучше меня, у него больше источников информации.

Что касается методов, мне кажется, отчасти метод кнута выполняют сегодня западные политики, потому что идет постоянное вбрасывание идей о том, что надо наказывать российских бизнесменов, вводить против них санкции.

Есть объективные процессы: сегодня в мире очень много дешевых денег. Это одна из угроз, потому что когда дешевые деньги кончатся, мы можем столкнуться с коррекцией рынка — если не кризисной, то очень серьезной.

При наличии дешевых денег мы сегодня видим и рост цен на продовольственные и сырьевые товары, эта проблема обострилась в России.

Но на наши ресурсы цены хорошие — нефть уже $70, это серьезно помогает российской экономике и предприятиям, которые делают рекордные прибыли. Думаю, что инфляция будет под контролем — Центральный банк уже начал ставку повышать и в следующем году вернется к таргету.

«Если говорить о жадности, то еще Маркс писал, что максимизация прибыли является природной особенностью бизнеса. Другое дело, что это не должно делаться за счет общества».

Надо перенацелить нашу экономику. Мы — часть мирового рынка, и превратиться в Северную Корею для нас невозможно. Нам все равно нужно с Западом вести диалог, потому что огромное количество товаров и технологий мы получаем и будем получать от Запада, сегодня так устроена глобальная экономика.

Про отношение к президенту США Джо Байдену

«При Байдене тоже противоречивая политика (как и при его предшественнике Дональде Трампе — прим. Ред.): с одной стороны, его администрация быстро заключила продление договора СНВ-3, но с другой — мы видим продолжение санкций, в том числе против «Северного потока-2». Я думаю, что проблема взаимоотношений с администрацией Байдена еще и в том, что трудно понять ту свиту, которая играет короля.

Очень важно, чтобы прошла встреча между Байденом и президентом Путиным. Повестка, думаю, будет интересная. Очень бы хотелось, чтобы мы оттолкнулись от дна. Я еще года три или четыре назад в интервью американскому телевидению сказал, что при таком уровне отношений у нас не будет послов, и сегодня де-факто мы понизили уровень до временных поверенных».

Про причастность России к принудительной посадке самолета Ryanair в Белоруссии

« Где-то в Белоруссии инцидент с самолетом — опять Россия звучит. Мы ведь там никак не задействованы, это другая страна, другая территория. Я не думаю, что мы для Лукашенко ловим в его же небе оппозиционеров. Я не могу представить, что мы каким-то образом в этом участвовали, — не наше воздушное пространство, не наш самолет».

Про бум на рынке частных инвестиций

«Бум не прекратится... Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. ...можно говорить о притоке 7–8 трлн руб. частных сбережений на рынок в ближайшие три года. Безусловно, нужно ограничивать людей, плохо понимающих, что они покупают, от этих покупок».

Про малый бизнес

«Малый бизнес очень интересен. Он высокодоходный. Он, конечно, более подвержен негативным цикличным колебаниям, но тем не менее. <...> Одного кредитования недостаточно для его развития. Должен еще спрос быть. Ведь в чем преимущество, допустим, малого бизнеса за рубежом? Он инкорпорирован в большие цепочки производства.

Наше государство пыталось навязать крупному бизнесу закупки у малого бизнеса, а потом смотришь на них, а вокруг одни родственники или друзья. Такого тоже быть не должно».