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Рекультивировать Широкореченский полигон будут за федеральные деньги

Рекультивировать Широкореченский полигон будут за федеральные деньги
Иллюстрация: pixabay.com

На работы, которыми займется компания из Красноярска, выделят больше 148 млн. руб., в том числе из федерального бюджета. Земляные работы начнутся уже в этом году.

#МУСОРНАЯ РЕФОРМА#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Федеральные и областные 148,2 млн руб. поступят на рекультивацию Широкореченского полигона. Работы должны начаться уже в этом году.

Об этом говорится в докладе об изменении бюджета города на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., который представила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

Предполагается, что финансирование раздела «Охрана окружающей среды» в новом плане составит 268 млн руб. В 2021 году дополнительно учтены расходы 148,2 млн руб., эти средства выделят из федерального и областного бюджетов на ликвидацию полигона «Широкореченский», пишет JustMedia.ru.

Работы будет проводить компания из Красноярска, администрация уже заключает с ней контракт. На этот год намечены земляные работы.

Широкореченский полигон использовался с 1960 по 2015 год, его рекультивацией заинтересовался в числе прочих министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, к 2030 г. свердловские власти намерены сократить вдвое объемы захороненных твердых коммунальных отходов и создать инфраструктуру, позволяющую сортировать и обрабатывать 100% мусора.

Ранее, в апреле 2021 г., стало известно, что под Дегтярском собираются построить мусорный полигон и завод для переработки. 

Автор: Александра Клименко
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