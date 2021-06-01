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Законы о просвещении и маркировке, снятие ограничений с цен на сахар. Новое в законах

Законы о просвещении и маркировке, снятие ограничений с цен на сахар. Новое в законах
Иллюстрация: pixabay.com

В июне вступают в силу законы, которые затрагивают всех россиян. Резонансное решение о просвещении, отмена медосмотра призывников и прекращение упрощенного начисления пенсий: дайджест.

#ЗАКОНЫ#ЛАЙФХАКИ

Контроль за корпоративной связью

С 1 июня юридическим лицам и ИП запрещается предоставлять сотрудникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если телефон будет утерян, можно будет обратиться в уполномоченные органы и попросить прекратить обслуживание устройства. При этом оператор должен прекратить обслуживать абонента, если не будет подтверждена его личность.

Просветительская деятельность под вопросом

С 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Закон ввел понятие «просветительская деятельность», а полномочия по определению порядка и формы такого рода деятельности были переданы правительству.

«Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации», — сказано в законопроекте.

Отметим, на портале проектов правовых актов проект положения о просветительской деятельности, выложенный для общественного обсуждения, набрал 71 голос «за» и более 25 тыс. «против».

Ранее на DK.RU: Правительство запретит заниматься просветительством людям без образовательного стажа

Маркировка тотально наступает

С 1 июня сыры и мороженое должны маркироваться в обязательном порядке. С 1 сентября 2021 года маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней.

Цены на сахар и масло отпустят

В России с 1 июня разморозят цены на сахар и подсолнечное масло. Соглашения о стабилизации цен на эти товары между государством, производителями и торговыми сетями было заключено в конце 2020 года на фоне роста их стоимости.

Кроме того, с 5 июня по 31 августа вводится запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.

Пенсии вернутся с упрощенки

С начала лета в РФ перестает действовать упрощенный порядок начисления пенсий и других социальных выплат, введенный 1 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Призывники обойдутся без медосмотра

С 6 июня медосмотр станет необязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья (медицинское освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника).

Отказываете? Поясните

С 6 июня вступает в силу закон, в соответствии с которым банки будут обязаны объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении «ипотечных каникул». Предполагается, что это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков.

Международные перевозки проверят на штрафы ГИБДД

С 7 июня ужесточается контроль за международными перевозками. Если при пересечении российской границы иностранным транспортным средством (грузовиком или автобусом) обнаружится, что за ним числятся неуплаченные штрафы за нарушение ПДД на территории России, у водителя будет три часа на их погашение. Иначе пересечение границы будет запрещено.

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Автор: Александра Клименко
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