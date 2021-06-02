Итальянец, который умеет работать: тест-драйв FIAT DOBLO

«В большой вещевой карман в двери поместятся документы формата А4. Над лобовым стеклом есть удобная вещевая полочка. На потолке есть съемный плафон, который можно использовать как переносной фонарик».

«Если вы еще не встретили автомобиль своей мечты, это не ваша проблема, а моя недоработка», — считает Ирина Шаламова, ведущая рубрики «Тест-драйв» на DK.RU.

Нашим читателям Ирина поможет разобраться в тонкостях устройства современных автомобилей и понятным языком расскажет о своих впечатлениях. Найдет подход к любому автолюбителю: и к тому, кто выбирает средство передвижения под цвет любимой сумочки, и к требовательному ценителю премиум-комфорта.

Опыт вождения автомобиля — 15 лет. Интерес к автомобилям — с детства. Желание делиться интересными историями про автомобили — бесконечно.

FIAT DOBLO

— Bonjorno, друзья! Герой моего обзора сегодня — итальянец с богатой историей. Настоящая рабочая лошадка, автомобиль, созданный стать вам идеальным партнером в перевозке грузов и пассажиров. Знакомьтесь — Fiat Doblo.

Обратите внимание, я назвала Fiat Doblo партнером неспроста. Производитель представляет Fiat Doblo как надежный и компактный автомобиль малой грузоподъемности. И чтобы проверить это, я испытала Fiat Doblo в работе, став на один день предпринимателем, занимающимся перевозкой электроинструмента.

Не успела я стать предпринимателем, как столкнулась с первой задачей. Разумная экономия в бизнесе — фундамент прибыли. Доставка груза одним рейсом выгодно оптимизирует логистику, поэтому мой автомобиль должен быть вместительным. Самый вместительный в семействе автомобилей малой грузоподъемности Fiat — грузовой Fiat Doblo Cargo.

Характеристики его грузового отделения впечатляющие: длина 2170 мм, ширина 1714 мм, высота 1305 мм и объем до 4600 л. В моем распоряжении был грузопассажирский Fiat Doblo Panorama, длина его грузового отсека 950 мм, ширина от 1195 до 1261 мм и высота 1250 мм, объем от 790 л до 3200 л. Задний ряд сидений легко складывается и дает возможность погрузить несколько коробок друг на друга. Сиденья можно вообще убрать, если нужно освободить больше места. Мне понадобилось всего пятнадцать минут, чтобы собрать этот нехитрый «конструктор» и поместить весь инвентарь в салон. Одна коробка торжественно поехала на пассажирском сиденье. Электроинструменты — штука тяжелая, но меня выручила грузоподъемность Fiat Doblo. Он способен вмещать до 1 тонны, что, кстати, в два раза больше, чем у его у любого из его французских конкурентов.

Из центра Екатеринбурга мне нужно добраться в промзону на Эльмаше. В это время пробки в городе уже обычно оцениваются в 5-8 баллов, поэтому я благоразумно заехала на заправку и залила полный бак, все 60 л. В процессе заправки стало интересно, на сколько мне хватит этого объема топлива. Оказалось, что итальянец имеет весьма скромные аппетиты. По городу Fiat Doblo тратит 9,2 л, а по трассе — 5,7 л на 100 км.

Автомобили для перевозки грузов всегда казались мне тяжелыми и неповоротливыми, поэтому первое время я не могла привыкнуть к легкой манере управления Fiat Doblo. В управлении он больше похож на легковой автомобиль. У него и характеристики похожие: атмосферный двигатель объемом 1,4 л, мощность 120 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка переключения передач. Даже груженый, благодаря многорычажной независимой задней подвеске он ведет себя как ни в чем не бывало. По-итальянски жизнерадостно и непринужденно бежит по маршруту.

Стоя в пробках, я не бездельничала, а как практичный предприниматель осматривала функционал салона. И отметила множество приятных мелочей. В большой вещевой карман в двери поместятся документы формата А4 или две бутылки воды. Над лобовым стеклом есть удобная вещевая полочка, я бы туда сразу солнечные очки положила, потому что когда солнце начинает светить в глаза, очень неудобно тянуться к бардачку. На потолке есть съемный плафон, который можно использовать как переносной фонарик. В консоли целых три разъема для зарядки гаджетов. Неплохо. И видеорегистратор можно подключить, и телефон зарядить, свой и пассажира.

Пока я продвигалась в пробках к моему пункту назначения, стало темнеть, еще и пошел мокрый снежок, который на Урале умеет очень быстро превращаться в наледь на дороге. И я как ответственный предприниматель сразу подумала о безопасности себя и груза. На что Fiat Doblo мог бы мне ответить «Tutto Andro bene! Все будет хорошо», но так как это мой безмолвный партнер, расскажу за него.

Безопасности Fiat Doblo производитель придает особое значение, ведь он понимает, что эксплуатация этого автомобиля будет ежедневной и при любых погодных условиях. В Fiat Doblo есть антиблокировочная система тормозов ABS, с регулятором тормозных сил (EBD), система динамической стабилизации (ESC) с противобуксовочной системой (ASR), система помощи при торможении (HBA) и система помощи при трогании в гору (HSA). Водитель и пассажир защищены фронтальными и боковыми подушками безопасности, а груз будет спасен при помощи системы предотвращения возгорания (FPS).

А вот и моя конечная точка пути. Подъездные пути к складу оказались довольно узкими, но мой Fiat Doblo как истинный итальянец ловко преодолел этот путь, в душе наверняка почувствовав себя вновь проезжающим по старинным римским улочкам. Осталось выгрузить свой электроинструмент в целости и сохранности.

Но возникла проблема: высота зоны разгрузки почти 0,5 м. И Fiat Doblo спас мое положение. Его задние двери способны открываться на 180 градусов, что позволило мне вплотную подъехать к месту выгрузки и облегчило сотрудникам склада получение товара. Итальянские инженеры заслуживают отдельного «Bravo!» за такие удобные решения погрузки-разгрузки. Раздвижные боковые двери, которые могут быть по вашему желанию расположены как справа, так и слева, тоже могут помочь с выгрузкой в местах, где сложно маневрировать. Погрузочная высота в 545 мм дает возможность использовать штаблеры и прочую погрузочную технику, а не только ручной труд грузчиков.

На обратном пути я заметила, что хоть и проделала сегодня большую работу, но усталости не чувствую. У Fiat Doblo прекрасная шумоизоляция, и, оказывается, это имеет значение, когда долгое время проводишь за рулем. Belissimo, Fiat Doblo!

Автомобиль Fiat Doblo имеет статус «лучшего рабочего места», и я на своем опыте в этом убедилась. Умный и полезный автомобиль создан для того, чтобы стать вам идеальным партнером по бизнесу. Мои выводы полностью подтверждает и руководитель компании «ПроКолор» Николай Иртегов, с которым мне повезло обсудить особенности эксплуатации грузовых и грузопассажирских Fiat Doblo. Автопарк компании практически полностью состоит из Fiat Doblo.

Николай Александрович, расскажите, почему вы остановились именно на Fiat Doblo?

— Все очень просто. В сегменте автомобилей малой грузоподъемности у Fiat Doblo нет конкурентов. «Французы» имеют намного меньшую грузоподъемность и более скромные габариты, поэтому невыгодны.

Расскажите про особенности Fiat Doblo, за что вы бы порекомендовали его партнерам или друзьям?

— Сейчас я буду долго перечислять (смеется). Великолепная маневренность в стесненных условиях погрузки, удобная погрузочная высота 0,54 м, комфортный салон и хороший круговой обзор за счет грамотно расположенных боковых зеркал и большого ветрового стекла, выносливая длинноходная подвеска, приспособленность под уральские морозы (еще не было случая, чтобы хоть один Fiat Doblo не завелся в мороз), большой выбор вариантов конфигурации пространства грузового отсека, качественный оцинкованный кузов.

Что касается безопасности, то у Fiat Doblo есть и подушки для водителя и пассажиров, и возможность установки камеры заднего вида, что мы и сделали на всех наших авто, длинный капот, такие еще называют «метр жизни», а мои водители совершают рейсы по всей России, и для меня важно, чтобы автомобиль соответствовал высоким стандартам безопасности. Fiat Doblo — это развозная машина. На нем удобно совершать небольшие грузоперевозки по городу, делать доставки, потому что он компактный и маневренный, способный пролезть в узкий дворик, развернуться в ограниченном пространстве.

Вы до сих пор не упомянули про стоимость Fiat Doblo. Сколько вы готовы переплатить за перечисленные преимущества?

— А я и не переплачиваю. Цена на эти автомобили адекватна, вложения окупаются очень быстро.

Посмотреть возможные комплектации Fiat Doblo можно у официального дилера Fiat в Екатеринбугре — автоцентре «Восточный Ветер», расположенного на ул. Гурзуфская, 53.