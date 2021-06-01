«Я не вел прицельный огонь, девочку не видел». Стрелка с Химмаша отправили в СИЗО

Открывший огонь по прохожим и машинам бывший милиционер арестован по решению суда. Он признал вину, но не может объяснить причин своего поступка.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал стрелка, ранившего двух человек на Химмаше. Бывшему милиционеру Сергею Болкову назначили меру пресечения в виде 1 месяца и 29 дней ареста. Судья отметил, что было «невозможно избрать более мягкую меру пресечения». Стрелок пробудет в СИЗО до 29 июля. По мнению адвоката стрелка, это слишком суровая мера.

Следователь в суде сообщил, что Болков частично признал вину. Из рапортов полицейских, зачитанных судьей, следует, что происходящее в минувшее воскресенье мужчина помнит урывками, стрелял он беспорядочно и объяснить свое поведение не может. Журналистам Болков сказал, что в содеянном раскаивается, но не ответил на вопрос о том, откуда у него на лице большой синяк.

Я очень виноват. Очень. Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял. Я не видел ее. Хочу принести извинения ее родным и близким. Мой проступок очень серьезный, — сказал мужчина.

Известно, что Сергей Болков не женат, у него есть 12-летний сын и взрослая дочь, живет он в одной квартире с бывшей супругой и ребенком. Экс-милиционер признал, что часто употребляет алкоголь, ведь «такая погода стоит, жара». Также он заявил, что у него есть подозрение на онкологическое заболевание, но никаких подтверждающих это справок предоставить не смог.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, около 8 часов вечера из окна жилого дома на Химмаше была открыта стрельба по прохожим и машинам. Были ранены 41-летний мужчина, сотрудник «Росгвардии», с ним все в порядке, и 9-летняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии. Одна из пуль попала в проезжающий автомобиль, в котором находилась семья из трех человек.

В отношении Болкова возбуждено уголовное дело по подпунктам «А», «В», «Е», «И» части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дома у Сергея Болкова были найдены три вида оружия. Всего задержанный мужчина выстрелил несколько десятков раз, на месте происшествия нашли более 70 гильз. По словам полицейских, следователи обнаружили еще 47 гильз на придомовой территории.

Напомним, ранее DK.RU рассказывал о произошедшем в школе Казани, где открыл огонь 19-летний студент. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей.

О том, какие травмы могли получить свидетели этой расправы, рассказал доцент департамента психологии УГИ УрФУ Рустам Муслумов.