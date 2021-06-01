Полиция арестовала руководство финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвесткомпанию

Компания привлекала деньги частных состоятельных клиентов, но при попытке вывести средства те сталкивались с проблемами. По данным следствия, их деньги уводили на офшорные счета.

В Москве арестованы юрист и топ-менеджер инвестиционной компании QBF, против которых возбуждено дело о крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, полиция расследовала деятельность компании более года — фактически она оказалась финансовой пирамидой. На прошлой неделе силовики провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, арестовав юриста QBF Евгению Россиеву и соучредителя компании Зелимхана Мунаева, обыски прошли также в головном офисе QBF в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити».

По версии следствия, компания привлекала деньги граждан под видом инвестирования в финансовые портфели в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях и Башкирии. QBF делала упор на состоятельных клиентов с доступом к бюджетным деньгам: расчет был на то, что те не смогут доказать законность получения средств и не станут обращаться в полицию в случае потери своих денег. При этом среди пострадавших есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб. и даже 1 млрд руб. — таких клиентов привлекали рассказами о доходность порядка 20%: клиентам выплачивали дивиденды за счет средств последующих вкладчиков, что позволяло поддерживать реноме.

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При этом при попытке вывести вложенные деньги из QBF у клиентов начинались проблемы: компания не возвращала средства, менеджеры переставали отвечать на звонки, писали обманутые вкладчики в отзывах. Общая сумма задолженности перед клиентами составляет от 5 млрд до 7 млрд руб. Часть средств легализовывали в России через девелоперские проекты: одним из них мог быть ЖК «Грибовский лес», которую строит компания «М1 Девелопмент» Романа Шпакова — бенефициара и учредителя QBF. По данным издания, в январе этого года он уехал в ОАЭ.

В QBF считают, что преследование компании связано с разборками бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области, которых обвинили в хищении бюджетных средств, а они в ответ заявили, что вложили их в инвесткомпанию. На QBF давят «с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было», сказал ее пресс-секретарь Николай Степанов. Он заявил, что работа счета компании и клиентов функционируют, никаких сбоев в финансовой деятельности нет.

В некоторых СМИ также появилась информация о том, что в связи с делом QBF проверяют Илью Борзенкова, основателя ТС «Норд», вице-мэра Екатеринбурга с 2006 по 2008 гг. (при этом в публикациях указано, что он покинул пост в ноябре 2020 г.), а также администрацию города. Однако в правительстве региона и муниципалитете опровергли информацию о каких-либо конфликтных ситуациях и проверках, сообщает «Ура.ру». Сам Илья Борзенков заявил изданию: «Компания QBF — мошенники. Именно они распространяют про меня разную ложь. Меня это не задевает. И им, надеюсь, это не поможет».