«Наши конкуренты — не врачи, а дорогие машины и Coca-Cola»

В 2020 г. в Екатеринбурге, на ул. Горького открылась стоматологическая клиника «ATIS FABER». «Откинув лишнюю скромность, скажу: мы можем оказать любую услугу», — говорит ее гендиректор.

История клиники «ATIS FABER» началась еще в 1999 году. Тогда в Челябинске открылся центр современной стоматологии «Вэладент». Его основатель — Ольга Достовалова — заложила главные принципы работы центра: только высокие стандарты работы с пациентами и только инновационное оборудование. Наработанный опыт и знания «Вэладент» легли в основу другого проекта — сети премиальных стоматологий «ATIS FABER». Первая клиника «ATIS FABER» появилась в Челябинске в 2014 году, а в 2020-м — в Екатеринбурге. Двери для пациентов она распахнула в «Деловом доме на набережной» по адресу ул. Горького, 26.

DK.RU встретился с генеральным директором сети стоматологических клиник «ATIS FABER» Алексеем Достоваловым, чтобы узнать, какой должна быть современная стоматология, и как быстро можно вернуть (или сделать) человеку красивую улыбку.

Фото: генеральный директор сети стоматологических клиник «ATIS FABER» Алексей Достовалов

Рынок Екатеринбурга не страдает от дефицита стоматологических клиник. Что вы предлагаете пациентам? В чем ваше ключевое отличие от других городских стоматологий?

— Во-первых, мы можем оказать совершенно любую стоматологическую услугу, если человек в ней, естественно, нуждается. Во-вторых, в нашей клинике работают врачи очень редких компетенций. Например, гнатолог. Их на всю страну можно по пальцам перечесть. Гнатолог — это специалист, выявляющий причину дисфункции и степень нарушения работы зубочелюстной системы.

В организме все взаимосвязано: приходит к нам человек с постоянной головной болью, гнатолог смотрит, прикус поднимает, и боли, как рукой снимает.

Ну и вообще мы отличаемся кадрами, людьми, которые у нас вырастают. Кадры в любом бизнесе решают все, а в высоконкурентном бизнесе, как у нас — тем более. Считаю, если врач перестал расти, то дни его в профессии сочтены. В другие клиники ходят к «хорошему имплантологу» или к «хорошему ортопеду». У нас каждый врач — профессионал, который оказывает услугу на самом высоком уровне. Мало того, наши специалисты еще и делятся опытом с другими врачами, рассказывают о трудных случаях, с которыми столкнулись на практике.

И, в-третьих, мы беспокоимся о комфортном пребывании наших пациентов в клинике и готовы обеспечить их всем необходимым: от парковочного места, до эстетического и эмоционального удовольствия.

Вы же должны конкурировать с другими клиниками, а не помогать им.

— На самом деле это не совсем так. Мы с удовольствием делимся своими кейсами, ведь врач врачу не конкурент. Знаете, кто реально составляет конкуренцию хорошему стоматологу? Дорогие автомобили и Coca-Cola.

Можете пояснить?

— Люди, к сожалению, далеко не всегда делают выбор в пользу здоровья. Они покупают в кредит дорогие автомобили, пьют модную «Кока-Колу». А качество жизни улучшают не машины и не драгоценности, а наличие крепкого здоровья. Я это знаю по своему опыту. Недавно поставил виниры и начал замечать, как улучшается моя жизнь — мне стало проще общаться, проще разговаривать, я не стесняюсь улыбаться. Глобально наша миссия заключается в том, чтобы человек был здоров, уверен в себе и в своей улыбке в том числе.

Какие редкие специалисты работают в «ATIS FABER», и какие услуги может получить пациент в вашей клинике?

— Ранее я уже упомянул о гнатологе «ATIS FABER». Кроме того, мы профессионалы в области имплантологии. Главный врач нашей клиники Александр Клинов обладает огромным опытом проведения сложных операций.

Он стал одним из первых в России хирургов, кто начал проводить имплантологическое лечение в трудных клинических условиях. Однажды ему пришлось удалить одному пациенту 22 зуба. За день (!) и поставить импланты. Операция заняла меньше суток. В тот же день человек ушел от нас с новой красивой улыбкой.

Мы специализируемся не только на каких-то сложных случаях, но и проводим терапевтическое лечение, которое включает в себя лечение кариеса и реставрацию зубов до того момента, как пациенту требуется установка импланта или коронки.

Далее: у нас работают первоклассные гигиенисты. Кстати, «ATIS FABER» стала одной из первых клиник в стране, где провели гигиену в четыре руки. Эстетическая стоматология — тоже наш профиль. К нам приходят с самыми разными запросами, и каждому пациенту мы подбираем индивидуальное лечение, индивидуальный подход. Никаких шаблонных решений.

Поговорим не о людях, а о машинах. Расскажите о техническом оснащении вашей клиники?

— Некоторые наши приобретения никогда не окупятся. Но только с помощью такой высокоточной техники можно предоставлять действительно качественную услугу. Например, мы приобрели 3D-томограф. С его помощью можно делать 3D снимки челюсти и суставов. Это необходимо, чтобы правильно диагностировать проблему, подобрать дальнейший вариант лечения пациента и свести к минимуму его риски. Такой аппарат есть далеко не в каждой стоматологической клинике.

Еще одна наша гордость — сверхточный микроскоп CARL ZEISS. Он стоит в районе 4 млн рублей и видит то, что пропускают все остальные микроскопы — мельчайшие разрушения на эмали, микротрещинки, только-только начинающийся кариес. С его помощью можно увидеть глубину зубного камня. С ним лечение становится ювелирно-точным: мы можем пролечить только разрушенные участки зуба и сохранить все остальное. Эта покупка тоже вряд ли когда-то окупится. Количество таких микроскопов на территории РФ можно перечесть по пальцам. В Екатеринбурге — мы единственные обладатели.

Кроме того, мы одна из немногих российских клиник, где есть собственная лаборатория. Она появилась вместе с зарождением понятия «цифровая стоматология». Здесь в специальной программе делается модель челюсти человека с учетом его снимков, КТ. Специалист, работающий здесь, показывает человеку, как будут выглядеть его зубы после определённых операций.

Операционную мы оборудовали современным креслом, которое удобно и для врача, и для пациента. Оно дает возможность правильно фиксировать голову пациента для проведения операции. Если говорить упрощенно, то это кресло — как «Роллс-Ройс» в мире стоматологического оборудования.

Обобщу: когда к нам приходит пациент, мы проводим сканирование, делаем моделирование, можем тут же напечатать зубы на 3D принтере в нашей лаборатории. Даже если человек приходит без зубов, то на следующий день он может уйти от нас с красивой улыбкой.

Что не так со стоматологией в Екатеринбурге? Какие главные проблемы местного рынка вы видите?

— Проблемы в стоматологии существуют не только на местном уровне.

Молодыми кадрами никто не занимается, медицинская культура не прививается. Стоматология становится потоковой, обезличенной. Пациент пришел, пациент ушел, следующий пришел. Это, к сожалению, коммерческий подход.

Человек чувствует, что он — лишь способ зарабатывания денег и теряет доверие и уважение к стоматологу. Такие потоковые врачи не развиваются, а просто берут объемами. Мало того, что они сами не растут, они еще и с пациентом не разговаривают, никто в потоковой клинике не будет объяснять человеку, к примеру, природу происхождения его кариеса и последствия непроведенного вовремя лечения. Мы же понимаем, что пациенту важно знать, что с ним будет происходить на каждом этапе, какой результат он в итоге получит.

Какие у «ATIS FABER» планы на будущее?

— Во-первых, мы хотим открыть цифровую лабораторию — это удобный инструмент для качественной работы. Во-вторых, мой опыт управления стоматологическими клиниками говорит о том, что развиваться можно не только за свой счет, поэтому к открытию стоматологий в других городах мы планируем привлекать франчайзи. Ну и в-третьих, мы продолжим улучшать качество жизни наших пациентов, дарить им красивые улыбки и уверенность в себе.