«Нет в России культуры ремонта!» Как спасти окна от небрежности рабочих – опыт «Окна Дома»

Владельцы домов все чаще хотят большие, надежные окна. Но зачастую во время отделки они приходят в негодность. Производитель из Екатеринбурга придумал технологию для защиты окон и сделал ее своим УТП.

Человек покупает квартиру в новостройке и, счастливый, въезжает. Свежие обои, чистый пол, новые двери — все вроде бы хорошо. Но вот он подходит к окну — а на нем царапины и следы штукатурки, резинки изъедены цементным раствором, профиль внутри также испорчен потеками бетона...

Увы, такая ситуация знакома подавляющему числу новоселов в России. Причем на Западе ничего подобного не происходит. Все дело в культуре отделочных работ. Если в Европе защищают все поверхности, которые потенциально могут пострадать во время отделки, то в нашем менталитете проще заменить испорченное, нежели возиться с чехлами и защитными пленками.

Чаще всего от небрежности строителей страдают именно окна. Поэтому вскоре после получения ключей новоселы массово обращаются к производителям: у кого-то профиль испорчен, у кого-то окно не закрывается или из него дует. По закону, производитель вряд ли может что-то исправить — ведь окна были установлены давно, акт приемки подписан, а в том, что какие-то рабочие не посчитали нужным защитить стекла, не их вина. Тем не менее, оценивать ущерб и принимать решение о наличии гарантийности/негарантийности приходится. А это время, деньги и испорченная репутация.

Часто строители просто уничтожают окна: пазы для уплотнителя забиваются так, что отчистить невозможно. Более того, если цемент вовремя не удалить, он полностью разрушит уплотнительные резинки, и свои функции окно уже не выполняет

Идея защиты окна на весь период отделочных работ пришла к компании «Наши Окна» именно с корпоративного рынка.

Это большая проблема. Окна устанавливаются еще до начала отделки, когда закрывают теплый контур здания. А потом уже начинаются работы — фасадные, внутренние. Окна страдают буквально от всего — на них попадают грязь, пыль, штукатурка. Работники начинают вешать потолки — и опираются на окна. Ставят леса — могут прислонить к стеклу стремянку. А потом открываешь окно — и плакать хочется, — рассказывает директор компании «Наши Окна» Алексей Жаровин. — Да, ситуация постепенно улучшается, застройщики пытаются привить рабочим культуру ремонта, но все же до идеала на этом рынке далеко.

Поэтому типовая история выглядит так: по окончании ремонта хозяин квартиры адресует свои претензии не к застройщику, который делал ремонт, а к тому, кто изготовил и установил окна, и требуют «как-то решить проблему, например, по гарантии». И тогда руководители компании «Наши Окна» задумались — а ведь можно решить вопрос превентивно, защитив окна до начала отделочных работ.

Справка DK.RU «Наши Окна»

Производитель светопрозрачных конструкций, работает с 2005 г.

Компанию основали три брата, среди них директор Алексей Жаровин.

Изначально «Наши Окна» работали с тремя группами клиентов: физическими лицами, строительными компаниями и дилерами. Сейчас на долю рынка B2B приходится 70% заказов, на B2C — 30%.

Среди крупных строительных фирм, с которыми сотрудничают «Наши Окна», — ГК «Астра», «Брусника», TEN и др. В частности, компания занималась остеклением фасадов ЖК «Макаровский».

Ежедневно на заводе производится 150-200 готовых оконных конструкций. Всего в производственном цикле занято 70 постоянных работников, в высокий сезон их число вырастает.

«Окна Дома»

Дочерний бренд, разработанный для рынка индивидуального домостроения. Компания устанавливает окна по специальному заказу, предлагая в качестве опции защиту оконной конструкции на время отделочных работ.

Технологию защитной пленки для окон мы придумали по рекомендации нашего партнера, известной компании REHAU, — рассказывает Алексей Жаровин. — Совместно разработали такой состав, который наносится на новую оконную конструкцию, создавая прозрачную непроницаемую стрейч-пленку. Она сохраняется на окне долгое время, выдерживает все агрессивные атмосферные воздействия, и после того, как ее снимают, окно остается абсолютно новым.

Если защитить окно до начала отделочных работ, то потом оно останется в первозданном виде

Простое решение и бесценные эмоции

Защитная пленка представляет собой прозрачный голубоватый гель, который наносится на оконную конструкцию снаружи и изнутри.

Подобная технология существовала и раньше, правда, она была очень дорогой. Но не это главное: до сих пор ни у кого не получалось создать такой состав, который бы работал при низких и высоких температурах, сохраняя первоначальную структуру. «Пленка либо обгорала на солнце, прикипая к стеклу так, что потом ее было невозможно удалить, либо сходила во время дождя. Наша защитная пленка держится долго, не боится воздействия низких температур, не страдает от дождя и солнца», — объясняет Алексей Жаровин.

Гель наносится в несколько слоев, чтобы пленка ложилась плотно и могла долго защищать окно. После ее снимают вручную, остатки смываются обычной водой

Пока владельцы компании «Наши Окна» решили распространить эту технологию только на частных заказчиков. Под это был создан отдельный бренд «Окна Дома».

Пока что защитную пленку мы предлагаем лишь для индивидуального домостроения. Не только потому, что застройщики неохотно внедряют подобные инновации. Есть и другая проблема. Дело в том, что строительство новых домов идет круглогодично, цикл может начаться в сентябре и закончиться в следующем сентябре. А пленку наносить можно лишь при плюсовых температурах — либо в отапливаемом помещении, либо в теплое время года, то есть на объекте сделать это не всегда возможно, а объемы остекления, которые возникают при строительстве многоэтажных домов, не дают нам возможности защитить окна у себя на производстве.

Как объясняет Алексей Жаровин, работа на рынке индивидуального домостроения колоссально отличается от остекления квартир. Во-первых, при установке или замене окон в квартирах никто особо не заморачивается с точными замерами: зачастую весь процесс ограничивается тем, что приходит человек с рулеткой и грубо промеряет проемы. А когда во время монтажа возникают щели и зазоры, их просто заполняют монтажной пеной. При строительстве коттеджей это неприемлемо.

Остекление коттеджей — дело ответственное, рулетки тут недостаточно, необходим полноценный инжиниринг. Как минимум нужен замер всех диагоналей и плоскостей оконного проема, для этого используется специальный прибор гониометр. Кроме того, наши специалисты проводят исследование вентиляции и проектируемых отопительных систем — соответственно, тут не обойтись без анемометра. Плюс необходимо рассчитать ветронагрузку, провести анализ расположения дома по сторонам света — от этого зависит, стоит ли делать дополнительное напыление от солнечных лучей или, напротив, увеличить камерность пакета. Потом все данные нужно свести и выдать техзадание для производства, — рассказывает Жаровин.

По словам директора фирмы «Окна Дома», само производство окон для частных домов также значительно отличается от тех, что делают для многоквартирников.

Практически все, кто делает окна для новостроек, пытаются увеличить скорость сборки, выражая это в мощности производства. Окна для коттеджей такого подхода не терпят. Как правило, они существенно больше по размеру, поэтому возникают особые условия эксплуатации (при открывании и закрывании). Все это нужно учитывать. Поэтому мы собрали отдельную линию с дополнительными системами контроля для таких оконных конструкций.

Недавно компания закупила четырехголовый сварочный аппарат, который автоматически сваривает все четыре угла у оконной рамы. Это делается, чтобы исключить возможные ошибки, неизбежные при ручной сварке

Еще одним конкурентным преимуществом компания сделала постпродажный сервис. Когда владелец коттеджа заканчивает ремонт, подключает все системы отопления и вентиляции, сотрудники «Окна Дома» вновь приезжают на объект. Проверяют все уплотнители, с помощью тепловизора ищут возможные утечки тепла и осуществляют окончательную регулировку. «После этого про нас, как правило, забывают», — смеется Жаровин.

Отдельно за защитную пленку компания деньги с клиентов не берет, предлагая ее владельцам загородных домов как приятную опцию.

Основная ценность даже не в деньгах, а в эмоциях. Представьте: ремонт сделан, стены, откосы — все новенькое. Человек снимает защитную пленку с окна — и оно в первозданном виде. Это приятно. Более того, он экономит на клининге — если учесть, что клининг 1 кв. м окна стоит 160 руб., а в небольшом коттедже примерно 45 кв. м остекления, то экономия существенная.

Требования к окнам особенно высоки в малоэтажном строительстве: не только потому, что площадь остекления выше, чем в квартирах, но и из-за сложных конструкций

Как конкурируют на рынке оконных конструкций

Производители окон исторически вынуждены жить в конкурентной среде. В конце прошлого века, когда этот рынок зарождался, игроков было очень много, но большинство работало «на коленке». После кризисов 2008-го и 2013-го часть недобросовестных игроков отпала и рынок из гаражного превратился в сегментированный и цивилизованный. Правда, появилось много иногородних фирм — окна в Екатеринбург везут из Челябинска, Омска, Тюмени.

Несомненным преимуществом у производителей является сотрудничество с лидерами по изготовлению оконного профиля. Хотя и качество фурнитуры также играет роль. Да и сами стеклопакеты — ведь на 80% окно состоит из стекла.

У нас есть сильные партнеры, в последние пять лет плотно сотрудничаем с REHAU. Но работаем и с другими профилистами, — говорит Алексей Жаровин. — Когда у тебя коллаборация с мировыми лидерами, это, конечно, конкурентное преимущество. Скажем, наладить сотрудничество с тем же REHAU не так-то просто. Прежде чем заключить долгосрочный контракт, их специалисты осматривают площадку, сертифицируют производство, проводят аудит персонала. А потом помогают, обучая наших сотрудников продажам, монтажу, инструктируют мобильных инженеров и даже могут присутствовать при монтаже особо сложных конструкций.

В целом рынок светопрозрачных конструкций сейчас на спаде, говорит директор компании «Наши Окна». В начале 2000-х, когда все массово меняли деревянные окна на пластиковые, был настоящий бум — охотиться на клиентов не приходилось, они сами выходили на производителей. Потом произошло насыщение рынка и объемы производства стали снижаться, особенно это касается замены окон на вторичке. «Правда, сейчас пришел срок замены тех окон, которые мы ставили в 2000-х: люди меняют дешевые стеклопакеты, ставят более качественный профиль, фурнитуру. И стеклопакеты сильно продвинулись в качестве — появились энергосберегающие, солнцезащитные стекла», — уточняет Жаровин.

Перемены произошли и в корпоративном секторе. Если двадцать лет назад застройщики выбирали окна подешевле, то теперь у всех без исключения требования к окнам выросли, а техзадания стали сложнее. Теперь новостройкам нужны теплые окна, эффективные, красивые, архитектурно сложные. Многие используют различную ламинацию. Так что сейчас средняя цена на тендерах значительно подросла.

Началась тенденция на увеличение размерности окон. Раньше окна делали стандартные — 1,3 на 1,4 м, сейчас окно может быть 3 на 3 м, и больше. Да и коттеджи строят так, чтобы как можно больше было стекла. Поэтому мы стали использовать другие материалы — более толстое стекло или стекло, армированное пленкой, — говорит Алексей Жаровин.

Так что работы у производителей оконных конструкций хватает, утверждает г-н Жаровин. Главное — не забывать о том, что ты не просто собираешь профиль, стеклопакет и фурнитуру в единую сложную конструкцию, но и приносишь человеку радость от того, что у него новое, надежное и, что немаловажно, чистое окно.

Предприятие осуществляет полный цикл производства — от закупки комплектующих до собственно изготовления готовой конструкции. Доставку, монтаж и сервис также делают своими силами

Стоимость окна за последние месяцы сильно подросла, примерно на 40% с начала года

На Западе защитную пленку для окон не используют, это просто им не нужно. Во время ремонта западные строители закрывают все, что может испачкаться в процессе. В России пока такой культуры ремонта не сложилось

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