Сет Годин: «Вы недостаточно хороши в своем деле? Это только пока»

Для того, чтобы стать экспертом и завоевать аудиторию, нужно время. Об этом часто забывают и впадают в панику при малейшей критике. Но ведь вы не умеете и не знаете только пока. Мнение.

Известный маркетолог Сет Годин на этот раз задался вопросом о том, могут ли препятствия на самом деле вести к успеху. Вот что он пишет в своем блоге:

— У любой творческой работы есть три проблемы. Во-первых, новички недостаточно хороши, это факт. Но все меняется, если добавить к этой фразе слово «пока».

На самом деле, фраза «ты недостаточно хорош» — именно то, что новичку нужно услышать на начальном этапе. Это дает понимание, что нужно расти и становиться лучше.

Во-вторых, когда мы начинаем развиваться и предлагать что-то ценное, появляются люди и начинают доказывать, что мы недостаточно хороши. Пусть. Это говорит кое-что о них, о том, чего же они хотят. Мы предложим свои идеи кому-то другому, тому, кто примет нашу работу. Небольшая перспективная аудитория — это не компромисс, это путь вперед. Ищите открытых и пылких, работайте с ними.

Опасность в том, что, слыша отказ на данном этапе, вы можете решить, что ничего не добились. Но, может быть, стоит признать, что вы просто обратились не к тем людям.

Третья проблема замыкает этот круг. Возможно, мы пока на самом деле недостаточно хороши и людей, которым нравится наш продукт, крайне мало. Мы недостаточно хороши для конкретной части рынка. Что ж, стоит принять эту истину и начать с начала. Пока мы недостаточно хороши. Мы недостаточно практиковались, недостаточно думали, недостаточно поняли аудиторию и не решили, как выразить себя в отрасли. Но это только пока. По крайней мере, для этой аудитории.

Потом мы станем лучше.

Рано или поздно все три проблемы станут тремя вехами на пути к росту и той работе, которой мы гордимся.

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