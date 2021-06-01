4 тысячи на счет каждый месяц: УБРиР запускает акцию для держателей бизнес-карт

«Предприниматели оплачивают закупки для бизнеса картами так же, как привыкли в повседневной жизни». А теперь активные пользователи бизнес-карт смогут зарабатывать на них кэшбэк.

С 1 июня 2021 года УБРиР совместно с Mastercard запускает акцию для владельцев корпоративных карт банка. В рамках акционного предложения клиенты смогут каждый месяц получать 4 тыс. руб. на свой счет, просто совершая покупки на 5 тыс. руб. каждую неделю.

Кэшбэк получат все держатели бизнес-карт УБРиР, выполнившие условия акции. Выплаты будут начисляться автоматически по итогам каждого месяца. Также в рамках акции новые клиенты, совершившие в сентябре покупки по карте на сумму более 30 тыс. руб., смогут дополнительно получить на счет 1 тыс. руб. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте УБРиР.

Помимо акции, владельцы корпоративных карт также могут принять участие и в других программах лояльности Mastercard, информация о которых также доступна на сайте банка. Так, держатели бизнес-карт могут вернуть 5% от покупки топлива на партнёрских АЗС.

Чаще всего клиенты УБРиР расплачиваются корпоративными картами в супермаркетах, на АЗС, в автомагазинах и автосервисах, промтоварах, оплачивая с помощью корпоративных карт рутинные нужды своего бизнеса. Таким образом, сумма в рамках всех акций и бонусов, вернувшаяся на счет клиента в конце месяца, может приятно его удивить.

Мы видим, что наши бизнес-клиенты все чаще пользуются корпоративными картами: растет количество и сумма ежедневных транзакций. Кроме того, увеличился средний чек за покупки предпринимателей в онлайн-магазинах. За минувший год произошел стремительный переход на дистанционные форматы взаимодействия и безналичные расчеты. Естественно, что предприниматели находятся в этом же тренде и тоже меняют свое поведение. Например, оплачивают закупки для бизнеса картами так же, как привыкли в повседневной жизни, — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Елена Сорвина.

Оформить бизнес-карту можно в любом отделении УБРиР, а также заказать ее доставку онлайн с помощью мобильного или интернет-банка. Держатель карты также может выпустить сколько угодно бизнес-карт для своих сотрудников, а также застраховать средства на ней от воров и мошенников.