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Открывал бизнес, а работаю курьером. Для тех, кого достала проблема доставки

Открывал бизнес, а работаю курьером. Для тех, кого достала проблема доставки
Иллюстрация: Boxberry

Любой магазин сегодня должен доставлять товары по городу, области, стране, миру... Наладить эту систему не разорившись и не потерявшись в настройке систем, кажется, невозможно. Что предлагает рынок?

По статистике, 49% людей начинают бизнес из-за того, что хотят заниматься любимым делом и самостоятельно распоряжаться своим временем. На деле же владельцы малого бизнеса сталкиваются с большим объемом задач, которые не приносят прибыль, но требуют постоянного внимания.

Так, для магазинов доставка является неотъемлемой частью работы. Настроить этот процесс в масштабах одного города своими силами еще возможно, но для поставов в соседние населенные пункты уже нужен надежный партнер. Одни предлагают выгодные тарифы, у других больше сеть ПВЗ. Выбрать сложно, а работа с несколькими службами доставки отнимает много времени и сил.

Служба доставки Boxberry предлагает оптимальное решение: услуга предпочтовой обработки заказов, только для интернет-магазинов Екатеринбурга. Отправляйте товары в любые населенные пункты, где есть отделение «Почты России», пользуясь удобным сервисом.

Компания берет на себя всю работу с онлайн-заказами, которые вы отправляете через «Почту России»:

  • транспортировка посылок до отделения почты;
  •  оформление документов и упаковка в соответствии со всеми требованиями «Почты России»;
  •  контроль получения наложенного платежа от почтового оператора;
  •  написание заявлений на розыск и переадресацию отправлений, в случае необходимости;
  •  отслеживание возвратов, с доставкой в отделения или на терминалы Boxberry.

Воспользоваться услугой очень просто: регистрируйтесь на сайте Boxberry, оформляйте посылки в личном кабинете, приносите товары в ближайший пункт выдачи или вызывайте курьера, чтобы не тратить время на посещение офиса.

Специально для читателей DK.RU Boxberry дарит 1000 рублей, чтобы вы могли протестировать услугу и сервис совершенно бесплатно.

Как получить бонус:

  • зарегистрируйтесь в личном кабинете;
  • активируйте промокод Berryy21.

Предложение будет действовать 30 дней с момента активации промокода.

Подключение к сервису занимает около 10 минут, заказы можно отправлять сразу после регистрации.

Международная служба доставки Boxberry отвечает всем стандартам современного бизнеса. Более 63 млн доставленных посылок, 4081 отделение по всей России, доставка в страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Киргизия и Армения). Компании доверяют 9487 российских и зарубежных интернет-магазина.

Передайте Boxberry всю работу по доставке, а свободное время посвятите развитию бизнеса!

Автор: Александра Клименко
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