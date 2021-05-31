«Синдром Госплана». Вице-премьер и металлурги поспорили о нахлобучивании на 100 млрд руб.
«Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли». Лисин раскритиковал заявление Белоусова.
Основной владелец НЛМК, президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин назвал «неизгладимым синдром Госплана» заявление вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлургические компании в 2020 г. увеличили доходы в несколько раз и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. По мнению Лисина, Белоусов, сделав такое заявление, проигнорировал рост налоговых отчислений и инвестиций в металлургии.
Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды... И при этом не замечать, что планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — заявил Владимир Лисин.
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Ранее Андрей Белоусов заявил, что металлурги увеличили доходы в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке — вслед за ростом на мировом рынке — и «нахлобучили» бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его мнению, компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.
Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот — добавил он.
Слова Белоусова прокомментировал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, за счет очень высоких цен «образовались дополнительные прибыли», но искать «виноватых здесь вряд ли нужно».
Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, то государство соответственно эту диспропорцию выравнивает, — сказал он.