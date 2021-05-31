«Синдром Госплана». Вице-премьер и металлурги поспорили о нахлобучивании на 100 млрд руб.

«Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли». Лисин раскритиковал заявление Белоусова.

Основной владелец НЛМК, президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин назвал «неизгладимым синдром Госплана» заявление вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлургические компании в 2020 г. увеличили доходы в несколько раз и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. По мнению Лисина, Белоусов, сделав такое заявление, проигнорировал рост налоговых отчислений и инвестиций в металлургии.

Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций — физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды... И при этом не замечать, что планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — заявил Владимир Лисин.

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Ранее Андрей Белоусов заявил, что металлурги увеличили доходы в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке — вслед за ростом на мировом рынке — и «нахлобучили» бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его мнению, компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.

Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот — добавил он.

Слова Белоусова прокомментировал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, за счет очень высоких цен «образовались дополнительные прибыли», но искать «виноватых здесь вряд ли нужно».