Анастасию Татулову позвали выступить на ПМЭФ. И заплатить за это 960 тыс. руб.

«Хочешь мнение высказать — заплати миллион — помоги стране». Основатель сети кафе «АндерСон» рассказала, как ее позвали выступить на дискуссии на ПМЭФ — за свой счет.

Основатель сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала, что ее пригласили выступить на Петербургский международный экономический форум, на сессии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?», и после того как она согласилась, попросили заплатить оргвзнос — от 840 тыс. до 960 тыс. руб. Татулова приложила скрины переписки с сотрудницей со стороны организатора и письмо за подписью советника президента Антона Кобякова.

Занавес. Наверное откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за такое смешное утро))... Хочешь мнение высказать — заплати миллион — помоги стране, — написала предприниматель.

Сейчас фото Татуловой уже нет среди участников дискуссии «Как обеспечить экономический рост в каждом доме», там перечислены Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, декан экономфака МГУ Александр Аузан, основатель ГК «Базовый элемент» Олег Дерипаска, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и профессор ВШЭ Евгений Коган. В Росконгрессе, организующем ПМЭФ, пока не комментировали ситуацию. В комментариях некоторые люди отмечают, что как спикеры участвуют в форуме бесплатно.

«Нам банкротиться или барахтаться?» Как предприниматель поспорила с Путиным за весь бизнес

840 тыс. руб. стоит стандартный билет на Петербургский международный экономический форум, 960 тыс. руб. — премиум-билет, который позволяет посетить в том числе пленарное заседание с президентом Владимиром Путиным и проход в зоны делового общения. По сравнению с прошлым ПМЭФ билеты подорожали вдвое: в 2019 году премиум-билет стоил 410 тыс.руб., стандартный — 350 тыс. руб.