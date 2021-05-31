Мэр Екатеринбурга и депутаты Гордумы отчитались о доходах

Изучаем новую порцию деклараций чиновников о доходах за 2020 г. Сколько заработали мэр Екатеринбурга и кто оказался самым богатым депутатом местной Гордумы?

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о доходах за 2020 г. Декларация опубликована на сайте городской думы. Согласно этому документу, за прошлый год он заработал 23,1 млн руб. В собственности у мэра находится жилой дом площадью 524,1 кв. м, земельный участок площадью 2090 кв. м, гараж и машиноместо, в пользовании — квартира 87,7 кв. м, дом площадью 92,4 кв. м и земельный участок 347 400 кв. м. Кроме того, Алексей Орлов задекларировал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход OUTLANDER MAX XT и прицеп.

Супруга мэра отчиталась о доходе в 13,6 млн руб., в собственности у нее есть три нежилых помещения площадью от 32,7 до 133,6 кв. м, квартира площадью 87,7 кв. м и два автомобиля — Hyundai Creta и BMW X4.

Ранее доходы Алексея Орлова были скромнее — 5,8 млн руб. в 2019 г., 9,5 млн руб. в 2018 г., 4,8 млн руб. в 2017 г. и 3,2 млн руб. в 2016 г. В эти годы он занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области. В 2020 г. в сумму доходов попали средства от продажи недвижимости, вместо которой мэр в ипотеку приобрел дом в поселке «Карасьеозерский-1».

Кроме того, о доходах отчитались депутаты Гордумы Екатеринбурга. Председатель думы Игорь Володин задекларировал 3,5 млн руб. В собственности у него есть только гаражный бокс и автомобиль Toyota Land Cruiser 105, а в пользовании находятся две квартиры площадью 78,6 кв. м и 98,6 кв. м.

Самым богатым депутатом оказался Дмитрий Николаев (ЛДПР), он задекларировал 65,3 млн руб. Затем по уровню доходов следует Алексей Вихарев. Он показал 41 млн руб., в собственности у него ничего нет. В пользовании находится только квартира площадью 336,7 кв. м (жилье находится в собственности его супруги). Супруга депутата отчиталась о 51,8 млн руб., у нее в собственности две квартиры, четыре машиноместа, два автомобиля Range Rover.

Тройку лидеров замыкает глава «ЛСР Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий. В 2020 г. он заработал 37,5 млн руб. и задекларировал автомобиль Jaguar F-Pace. В пользовании у депутата находится дом площадью 366,9 кв. м (дом находится в собственности супруги). Супруга Владимира Крицкого задекларировала 12,4 млн руб., дом, земельный участок площадью 1500 кв. м, квартиру площадью 74 кв. м., гараж и долю в подземном паркинге.

Самыми небогатыми депутатами оказались Олег Гордеев (задекларировал 970 тыс. руб.), Тимофей Жуков (порядка 1 млн руб.), Сергей Шадрин (1,09 млн руб).

Ранее о доходах отчитались подчиненные Алексея Орлова. Самым богатым сотрудником городской администрации оказался заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Рустам Галямов. Он занял этот пост в апреле 2021 г. после отставки Алексея Бирюлина. Ранее Рустам Галямов был заместителем главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. В 2020 г. он заработал 10,4 млн руб.

Также о доходах отчитались свердловские депутаты Госдумы, сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.