Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.05
73,58
89,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Карабин, пистолет и пневматическая винтовка. В Екатеринбурге мужчина стрелял по прохожим

Карабин, пистолет и пневматическая винтовка. В Екатеринбурге мужчина стрелял по прохожим
Иллюстрация: СКР по Свердловской области

«Речь не просто о криминале, а о приобретающем характер системности криминале». На Химмаше бывший сотрудник ППС ранил прохожих, стреляя из окна своей квартиры. Это не первый громкий случай в городе.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после стрельбы на ул. Бородина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 30 мая. 48-летний житель стрелял из охотничьего карабина по прохожим. В результате была ранена девятилетняя девочка, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал сотрудник Росгвардии, который приехал на вызов. Стрелявшего задержали в результате штурма квартиры.

Карабин

По данному факту Следственным комитетом РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Гильзы

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил СМИ, что стрелявший был инспектором ППС, но еще до реорганизации милиции в полицию порядка 10 лет назад был уволен. По данным источника «Интерфакса», стрелок — ветеран вооруженных конфликтов, злоупотреблял алкоголем. 

Валерий Горелых сообщил, что в квартире было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «ИЖ», пневматическая винтовка «ИЖ», а также пустые бутылки от алкоголя. Во дворе найдено еще 47 гильз.

Добавим, что это не первый громкий криминальный случай в Екатеринбурге за последнее время. В начале мая в СМИ сообщалось о нападениях в квадрате улиц Красноармейская — Малышева — Луначарского — Энгельса. В середине мая в сквере у железнодорожного вокзала в мужчина убил троих человек.

В соцсетях обсуждение этих инцидентов вызвало вопросы к местным властям.

Хотя некоторые возразят «А при чем здесь мэрия», отвечу — речь не просто о криминале, а о приобретающем характер системности криминале. Город становится все более небезопасным, а значит все менее комфортным и привлекательным. Последствий всего этого масса — от запроса на «больше заборов, больше камер, больше полиции на улицах» до увеличивающихся рисков и издержек в городской экономике и социальной жизни, — написал на своей странице в Facebook кандидат политических наук Дмитрий Москвин.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Власти готовы дать «Ледовой арене» УГМК еще 1,5 млрд бюджетных рублейВласти готовы дать «Ледовой арене» УГМК еще 1,5 млрд бюджетных рублей
  • На ВСПМО-Ависма готовятся к росту заказовНа ВСПМО-Ависма готовятся к росту заказов
  • «Это уже пятая мини-теплица». Агростартап из Екатеринбурга завоевывает торговые сети«Это уже пятая мини-теплица». Агростартап из Екатеринбурга завоевывает торговые сети
  • Стало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа. ЭскизыСтало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа. Эскизы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.