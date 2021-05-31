Карабин, пистолет и пневматическая винтовка. В Екатеринбурге мужчина стрелял по прохожим

«Речь не просто о криминале, а о приобретающем характер системности криминале». На Химмаше бывший сотрудник ППС ранил прохожих, стреляя из окна своей квартиры. Это не первый громкий случай в городе.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после стрельбы на ул. Бородина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга 30 мая. 48-летний житель стрелял из охотничьего карабина по прохожим. В результате была ранена девятилетняя девочка, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал сотрудник Росгвардии, который приехал на вызов. Стрелявшего задержали в результате штурма квартиры.

По данному факту Следственным комитетом РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил СМИ, что стрелявший был инспектором ППС, но еще до реорганизации милиции в полицию порядка 10 лет назад был уволен. По данным источника «Интерфакса», стрелок — ветеран вооруженных конфликтов, злоупотреблял алкоголем.

Валерий Горелых сообщил, что в квартире было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «ИЖ», пневматическая винтовка «ИЖ», а также пустые бутылки от алкоголя. Во дворе найдено еще 47 гильз.

Добавим, что это не первый громкий криминальный случай в Екатеринбурге за последнее время. В начале мая в СМИ сообщалось о нападениях в квадрате улиц Красноармейская — Малышева — Луначарского — Энгельса. В середине мая в сквере у железнодорожного вокзала в мужчина убил троих человек.

В соцсетях обсуждение этих инцидентов вызвало вопросы к местным властям.