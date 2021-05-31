Как глава регулятора алкогольного рынка оказался владельцем крупнейшей водочной компании

Бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян владел компанией «Статус Групп», которая в 2015 г. стала крупнейшим производителем водки. И кредитовал ее через подконтрольный банк.

С 2011 по 2018 гг. руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян контролировал «Статус Групп», одного из крупнейших в России производителей водки — подробности этого раскрываются в полном тексте приговора Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, экс-главе ОФК банка. Приговор опубликован на сайте «Статус Групп», пишет РБК.

Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с 2008 г., в июле 2018 г. он ушел со своего поста, а в декабре того же года был заочно арестован по подозрению в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка. Сейчас Чуян находится в международном розыске. Чуян также был фактически контролирующим акционером ОФК банка: пакетом 75% минус одна акция были оформлены на родственников и знакомых.

Суд признал также, что Чуян контролировал «Статус Групп» — преемницу московской компании «Золотая мануфактура». Он признавался другому акционеру ОФК банка Николаю Егорову, партнеру коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», что владеет и другими алкогольными компаниями, которых обслуживал банк, но уверял, что те работают легально, а сам он не нарушает закон, так как не занимается операционным руководством бизнесом.

В 2015 г. малоизвестная «Статус Групп» обошла многолетних лидеров рынка, нынешнюю Beluga Group и Roust. Компания размещала заказы на розлив водки на 11 заводах в Кабардино-Балкарии и продавала ее под брендами «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка» и другие, и продавала их по самым низким ценам на рынке, после того как РАР снизило минимальную цену на крепкий алкоголь с 220 до 185 руб. за 0,5 л. В феврале 2016 г. несколько заводов в Кабардино-Балкарии были остановлены после проверок с участием ФСБ., в декабре 2017 г. «Статус Групп» подала заявление о банкротстве.

Компания была главным заемщиком ОФК банка — он выдал связанным с ней предприятиям почти 30 млрд руб. необеспеченных кредитов. В апреле 2018 г. Центробанк отозвал у банка лицензию из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, дыру в капитале ОФК-банка оценили более чем в 17,5 млрд руб. В марте 2021 г. экс-главу банка Николая Гордеева признали виновным в злоупотреблении полномочиями, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем на 10,5 млрд руб.

По мнению следствия, в 2013-2016 гг. Гордеев визировал финансирование компаний по личному указанию Чуяна. Как следует из показаний первого зампредправления ОФК Банка Алексея Аблогина, заседания кредитных комитетов ОФК Банка по вопросам кредитования алкогольных компаний почти никогда не проводились, а выдать им займ нужно было в самые сжатые сроки, в течение одного-двух дней — при этом решение было окончательным и обсуждению не подлежало.

«Статус Групп» уходила от уплаты акцизов и налогов за счет производства партий алкоголя с дублирующими акцизными марками: первая партия была легальной, а другие продавались в разных регионах и таким образом выпадали из системы налогообложения, говорил бывший гендиректор Ярославского ликеро-водончного завода Владимир Скидан.