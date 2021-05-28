Власти готовы дать «Ледовой арене» УГМК еще 1,5 млрд бюджетных рублей

Свердловский губернатор подписал постановление, в котором оговаривается выделение бюджетных средств на покупку акций АО «Ледовая арена». Эта компания возводит спортивный комплекс в Екатеринбурге.

Документ, подписанный главой региона Евгением Куйвашевым, 28 мая опубликовали на официальном сайте правовой информации регионального правительства.

В 2021 году планируется приобретение акций АО «Ледовая арена» в количестве 1,5 млрд штук номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 1 рубль путем предоставления бюджетных инвестиций АО «Ледовая арена» в размере 1,5 млрд руб. — говорится в тексте постановления.

Пакет в 1,5 млрд акций АО «Ледовая арена» станет вторым: ранее власти заявили о закупке 240 млн акций по цене 1 рубль каждая. Цель закупок разная: большой пакет власти приобретают «в целях осуществления капитальных вложений в объект капстроительства «Многофункциональная арена на 15 тысяч зрителей в городе Екатеринбурге». Цель приобретения пакета — возмещение расходов на покупку здания недостроенной гостиницы «Дели» около цирка. На ее месте будет организована многоуровневая автомобильная парковка.

Напомним, АО «Ледовая арена» было создано летом 2017 года. Уставной капитал компании составляет 1,6 млрд рублей. 60% капитала принадлежит структурам Уральской горно-металлургической компании (УГМК), еще 40% — областному министерству по управлению госимуществом.

Как рассказывал DK.RU, общая площадь составит почти 100 тыс. кв. м, высота внутреннего пространства будет достигать 27 м, а безопорная зона над ареной достигнет 100 м. Здание эллипсовидной формы займет территорию в 5 га. Многофункциональный комплекс будет вмещать до 15 тыс. зрителей одновременно. В числе «фишек» проекта — ресторан на 100 человек, который будет располагаться в середине амфитеатра трибун на высоте 12,5 м и иметь панорамный вид на главную площадку. Трибуны можно будет трансформировать под проведение соревнований по 11 видам спорта, а также под концертные выступления. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten.