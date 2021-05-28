На ВСПМО-Ависма готовятся к росту заказов

Компания Airbus заявила о готовности увеличить производство самолетов. Это приведет к росту заказов для «ВСМПО-Ависма»: свердловский производитель титана является основным поставщиком авиастроителей.

Международный авиастроительный концерн Airbus готовится к восстановлению авиационной отрасли после пандемии.

Мы ожидаем что рынок коммерческих самолетов в период с 2023 по 2025 год восстановится до уровней, существовавших до пандемии. Поэтому компания предоставляет поставщикам обновленную информацию о своих производственных планах, обеспечивая наглядность для планирования необходимых инвестиций и обеспечения долгосрочной готовности производственных мощностей и темпов производства в соответствии с ожидаемым восстановлением, — рассказали в пресс-службе Airbus.

Один из основных поставщиков авиастроительного концерна — уральский производитель титана «ВСМПО-Ависма» — положительно оценил прогнозы авиастроителей.

Заявление Airbus — это позитивная новость для авиационного рынка в целом и нашей корпорации в частности. — прокомментировал новость заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» по маркетингу и сбыту Олег Ледер. — Мы ждем скорейшего восстановления объемов трансатлантических перелетов и роста производства широкофюзеляжных самолетов, которые потребляют значительно большие объемы титана.

Он также добавил, что титановая корпорация перезаключила долгосрочные договоры практически со всеми основными заказчиками.

Мы полностью готовы к увеличению спроса на нашу продукцию, — резюмировал Олег Ледер.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. В 2020 г. компания понесла значительные убытки: деятельность авиаотрасли, на которую в основном рабоает уральский производитель, была практически полностью парализована из-за пандемии COVID-19. Вслед за падением спроса на «ВСМПО-Ависма» были вынуждены значительно сократить объемы производства.

Чтобы стабилизировать финансовое состояние, «ВСМПО-Ависма» собиралась продавать непрофильные активы, в частности, искала покупателей на пакет акций «РусГидро». Также компании пришлось перевести часть сотрудников на неполный рабочий день, а затем и вовсе сократить. Чтобы минимизировать кадровые потери, руководство «ВСМПО-Ависма» предприняло ряд шагов, в частности компания вошла в программу «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения», которая предполагает денежную поддержку от властей области. За каждого временно трудоустроенного работника власти обещали корпорации 13 950 руб. в месяц, а также компенсацию страховых взносов в сумме 4 324 руб. Однако этих мер поддержки не хватило: среднегодовая численность работающих в корпорации в 2020 г. уменьшилась на 2060 человек по сравнению с 2019 г.

Снизились и финансовые показатели. Как рассказывал DK.RU, чистая прибыль корпорации по итогам 2020 г. составила 9,5 млрд руб. Это почти в 2,5 раза меньше показателей 2019 г. (23,3 млрд руб.). Выручка корпорации сократилась на 13,3% — с 90 до 78 млрд руб.