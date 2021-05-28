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«Это уже пятая мини-теплица». Агростартап из Екатеринбурга завоевывает торговые сети

Вячеслав Карпов
Вячеслав Карпов. Иллюстрация: Агроаспект

Витрина, в которой доращивается свежая зелень, появилась в Пассаже, в магазине сети «Гипербола». Оборудование в торговую точку поставила молодая компания екатеринбургских сити-фермеров «Агроаспект».

#ФЕРМЕРЫ#НОВОСТИ

Вертикальные фермы, в которых выращивается свежая зелень, давно популярны на Западе, однако для Екатеринбурга это предложение — все еще редкость. Как рассказывал DK.RU, одним из пионеров этого бизнеса стала компания «Агроаспект». Ее основали выпускники УрФУ, среди которых — физики, агрономы и химики.

Сначала они придумали небольшой экобокс для квартир — в нем можно выращивать несколько культур, при этом бокс занимает мало места и даже украшает интерьер. После арендовали помещения, где стали выращивать зелень и землянику, используя принцип вертикальной фермы. Продукцию поставляли в магазины. А полтора года назад установили компактную ферму прямо в торговом зале.

Пилотную ферму, в которой зелень выращивалась прямо в магазине, мы установили в магазине «Гастрономия» в прошлом году. Быстро поняли, что применили не совсем верную концепцию: покупателю нужна зелень здесь и сейчас, поэтому правильнее будет не полностью выращивать культуру в магазине, а доращивать ее, — пояснил DK.RU директор «Агроаспекта» Вячеслав Карпов.

Весной витрины, максимально соответствующие запросам покупателей, появились в «Гринвиче»: сначала в «Гиперболе», затем на новом фудкорте.

витрина в гринвиче

Витрина в «Гринвиче» большая — трехполочная, высотой 2 метра. В нее входит примерно 260 горшочков с зеленью. Для фудкорта разработали совсем небольшую витрину, она встроена в барную стойку, — пояснил Вячеслав Карпов и добавил, что еще одну полноценную витрину позже установили в «Немузее мусора».

Пятая витрина «Агроаспекта» в «Гиперболе» в Пассаже также полноразмерная.

Она чуть меньше, чем витрина в «Гринвиче», но также вмещает около 200 горшочков с зеленью — за счет более плотной рассадки, — прокомментировал Карпов.

Помимо свежести (зелень растет прямо в магазине), у микро-теплиц «Агроаспекта» есть еще одно преимущество — разнообразие выращиваемых культур.

Чаще всего в России сити-фермеры выращивают зелень и количество культур, как правило, небольшое — рукола, салаты, петрушка и укроп. В нашей витрине на ограниченной площади можно выращивать до 300 разных культур, — рассказали DK.RU в «Агроаспекте».

По мнению предпринимателей, вскоре подобные витрины будут привычными для городских покупателей.

Вертикальные гидропонные фермы пользуются большим спросом во всем мире, особенно в современных мегаполисах, поскольку люди хотят питаться исключительно здоровой пищей. И эта потребность с каждым годом растет, — уверен Вячеслав Карпов.

Автор: Инна Вейн
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