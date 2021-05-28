Теперь официально. Свердловский губернатор подписал указ о запрете посещения лесов

Ограничения связаны с особым противопожарным режимом, действующим на территории региона уже несколько недель, и будут действовать с 28 мая до 10 июня включительно.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменение в постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области».

В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, — говорится в документе.

Как пояснили в областном Департаменте информационной политики, ограничения не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, деятельность которых связана с пребыванием в лесах, и проезда транспортных средств через земли лесного фонда по автомобильным дорогам общего пользования с соблюдением правил пожарной безопасности.

Отметим, что посещать нельзя лесные территории, которые перечислены в постановлении «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области». Всего в этом перечне более 100 разных объектов, полный список по муниципальным округам можно посмотреть здесь.

В Екатеринбурге к закрытым для посещения участкам относятся:

прибрежная территория озера Шарташ и Шарташские каменные палатки;

скалы Чертово городище;

Елизаветинские горные степи;

Змеиная горка под Шабровским;

несколько участков вблизи поселка Северка, в том числе территория около озера Песчаного.

Напомним, о введении запрета на посещение лесов ранее объявил региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

В этом году площади пожаров за весенние месяцы превысили прошлогодние показатели более чем в 10 раз. Первый лесной пожар на территории области был зарегистрирован в середине апреля. В связи с высокой пожароопасностью власти региона решили ввести для уральцев запрет на посещение лесов, — приводил DK.RU слова министра.

Также министр сообщил, что нарушителей будут штрафовать. Чтобы следить за соблюдением распоряжения, власти привлекут к патрулированию лесов сотрудников полиции, МЧС и «Авиалесоохраны». Жители региона отмечают, что некоторые территории уже патрулируются дронами. Так, беспилотники были неоднокртано замечены на прибрежной территории озера Балтым, сообщает корреспондент DK.RU.

Как уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, к пятнице, 28 мая, в регионе нет действующих пожаров. За последнюю неделю возгорания были потушены на территории города Екатеринбурга, а также Березовского, Гаринского, Ивдельского, Туринского городских округов, Таборинского сельского поселения. Всего с начала года ликвидировано 520 пожаров общей площадью 23570,94 Га. Из них 413 возникли из-за человеческого фактора, напоминает JustMedia.ru.

Задать все вопросы относительно ограничений можно по номерам горячей линии Уральской базы авиационной охраны лесов: 8-800-100-94-00 и (343)268-33-83, 258-65-94. По этим же номерам можно сообщить о лесном пожаре.