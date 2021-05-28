Авиакомпании ЕС столкнулись с трудностями при полетах в Россию в обход Белоруссии

«История с фактической блокировкой нескольких европейских рейсов выглядит как очевидный политический жест России в ответ на «воздушную блокаду Белоруссии».

Россия разрешит европейским авиакомпаниям выполнять рейсы по измененному маршруту, в обход Белоруссии, сообщает РБК со ссылкой на источник в российском перевозчике. Накануне компания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву, заявив, что российская сторона не выдала разрешение на полет по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии. Отменила рейс Париж — Москва и французская Air France из-за необходимости получать новое разрешение, чтобы зайти в российское воздушное пространство.

Европейским перевозчикам дадут разрешение на прилет рейсов по альтернативным маршрутам, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу. Задержка связана с необходимостью проработать обновленные маршруты для европейских авиакомпаний из-за «воздушной блокады» Белоруссии.

Отсутствие согласования полетов по новым маршрутам — политическое решение, обычно процедура никогда не затягивается на сутки, пишет The Bell со ссылкой на несколько источников.

Перевозчики в целом искренне растеряны отсутствием комментариев со стороны Росавиации в сложившейся ситуации. История с фактической блокировкой нескольких европейских рейсов выглядит как очевидный политический жест России в ответ на «воздушную блокаду Белоруссии», — говорит источник «Коммерсанта».

Если Росавиация затянет пересмотр разрешений для европейских авиакомпаний на несколько недель, в ЕС могут пойти на ответные меры для российских компаний.

Отказаться от использования воздушного пространства Белоруссии и отозвать разрешение на полеты госкомпании «Белавиа» в ряд европейских стран Евросоюз решил после того как президент страны Александр Лукашенко приказал остановить самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, якобы на его борту была заложена бомба (информация не подтвердилась). Летевший на рейсе журналист, бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, были сняты с рейса и арестованы. Сейчас они находятся в Белоруссии.