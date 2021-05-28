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«Потенциал и деньги есть». Зачем Сбер запускает направление компьютерных и мобильных игр

«Потенциал и деньги есть». Зачем Сбер запускает направление компьютерных и мобильных игр
Иллюстрация: ТАСС

«СберИгры» должны вырасти в международную компанию, будем заходить в премиум-сегмент и нанимаем людей отовсюду. Головной офис у нас в Вильнюсе». Главное о новом проекте банка.

#ИНВЕСТИЦИИ#ЛАЙФХАКИ

Новое бизнес-направление Сбера — разработка и издательство компьютерных и мобильных игр. Презентовали «СберИгры» на конференции SmartDev, прошедшей 20 мая, сумма инвестиций при этом названа не была.

Подразделение возглавила Алиса Чумаченко — основательница студии Game Insight и компании Gosu Data Lab, которая разрабатывает голосового ассистента для геймеров и платформу анализа игровых данных. В интервью VC.RU она рассказала, как планирует привлекать разработчиков и привлекать игроков. Главное — в материале DK.RU.

Планируется развитие двух направлений:

  • инвестиционное: Сбер намерен инвестировать в компании, студии и медийные проекты, связанные с играми;
  • международное издательство игр, которое названное «СберИгры».

По словам Чумаченко, создание «СберИгр» было общим решением: она хотела открыть издательство и развивать технологии персонализации игр, а Сбер хотел запустить игровое направление.

Сбер — это Россия и рынок СНГ, здесь мы часть экосистемы. Это домашний рынок, который для нас чрезвычайно важен. Здесь 65 млн игроков. Мы хотим, чтобы все игроки в России играли в наши проекты. Такая у нас большая амбициозная задача. Если наши игры будут успешными, значит, мы молодцы и все сделали правильно.

Зарабатывать планируется на продаже игр и микротранзакциях, сервисах для разработчиков и комиссии в собственном магазине игр, который сейчас в разработке.

Большая часть собственных игр будет полностью бесплатной, часть — Free-to-Play с микротранзакциями, особенно мобильные.

Но и в премиум-сегмент тоже будем заходить, — отметила Чумаченко.

Компания собирает команду внутренней студии и «очень быстро растет», до конца года планирует нанять около 200 человек, рассказала Чумаченко.

Мы не ограничены российским рынком, команда может быть распределенной — нам можно писать отовсюду. Европейский офис международного издателя планируем открыть в Вильнюсе, где нам удобно и привычно. Будут и региональные офисы разработчиков в России, маркетинг же останется в Москве.

— Мы — эксклюзивный поставщик игр на все поверхности «Сбера», мы даем разработчикам экосистему: SberPay для приема платежей на локальном рынке, а в ближайшее время сможем давать трафик. Сейчас придумываем интересные решения, как взаимодействовать с экосистемой.

Внутри SberPlay может появиться и игровой магазин «СберИгр», но подробностей его работы Чумаченко не раскрывает.

Кроме своих проектов «СберИгры» планируют издавать игры от сторонних разработчиков. А чтобы привлечь их, компания обещает «самые выгодные условия на рынке». В первый год после выхода игры разработчики получат 70% выручки, «СберИгры» — 30%, в то время как в среднем издатели предлагают делить 50% на 50%, утверждает Чумаченко.

Наша задача очень прозрачна: собрать как можно больше портфолио игр в достаточно короткий срок, поэтому делаем условия выгодными для тех разработчиков, кто придет к нам первыми.

В будущем «СберИгры» хотят сами выйти на международный издательский рынок.

«СберИгры» должны вырасти в большую полноценную международную компанию, потому что у российских и СНГ-разработчиков огромный потенциал. И с таким потенциалом было бы странно делать игры только для локального рынка.

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Автор: Александра Клименко
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