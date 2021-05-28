Сотрудники Сбера вызвали Росгвардию к клиенту, который пришел с монетами на 40 тыс. руб.😐

«Мужчина захватил кассу!». Клиент Сбербанка попросил зачислить на счет 40 тыс. руб. десятирублевыми монетами. Кассир сначала сказал про прием без комиссии по 300 руб., а потом вызвал Росгвардию.

Об этом случае рассказал Василий Рябов, директор по развитию компании «Московский киберспорт». По словам Рябова, за несколько лет он насобирал 40 тыс. руб. десятирублевыми монетами и решил отнести их в Сбербанк. Но в отделении ему сказали, что за прием монет установлена комиссия, бесплатно же смогут зачислять только по 300 руб., причем показать этот тариф отказались, сославшись на внутреннее распоряжение. Рябов решил вносить сумму частями по 300 руб.

Дальше, описывает г-н Рябов, кассир закрыл кассу на 20 минут, затем вызвал следующий талон после него, а потом взял талон сам к себе, зашел в кассу и вызвал сам себя. Так как других клиентов в отделении не было, кассиру все же пришлось начать операцию: одно пополнение счета 30 монетами по 10 руб. заняло примерно 20 минут — а всего же потребовалось бы 133 операции. При этом в кассе установлен монетоприёмник с автоматическим подсчетом монет.

В общем, идет вторая итерация зачисления денежных средств на карту. Открывается дверь кассы, и я вижу людей в черной форме, масках, сферах и автоматами в руках. «Росгвардия, добрый день!», — Человек в форме спрашивает меня. — Что вы тут делаете?» Отвечаю: «Получаю услугу в своем банке». Они видят все своими глазами, поворачиваются к сотруднику банка (как выяснилось, заместителю управляющего) и спрашивают: «Причина вызова оперативной группы?». Та отвечает: «Мужчина захватил кассу!» Дальше ребята в форме переглядываются, говорят что тут нет противоправных действий, что-то говорят про то что представителю банка придется написать объяснительную, разворачиваются и уходят из банка. Кассир заканчивает вторую итерацию, собирает вещи и уходит из кассы, — написал Василий Рябов.

После этого он оставил жалобу, позвонив на горячую линию Сбера, написал в Центробанк, что Сбербанк не принимает монеты Банка России, которые в ходу по всей стране. Теперь банк просит клиента прийти в отделение для урегулирования ситуации. В комментариях к посту, где он рассказал историю, также пришел представитель SMM Сбербанка, пообещавший все проверить.