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До первой конференции Cbonds в Екатеринбурге осталась неделя

До первой конференции Cbonds в Екатеринбурге осталась неделя
Иллюстрация: https://pixabay.com

4 июня в отеле Novotel Екатеринбург Центр состоится очная конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП».

В рамках конференции «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Екатеринбургская сессия»  спикеры расскажут о процедуре выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований и подготовки компании к IPO.

Среди выступающих:

  • Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России;
  • Илья Сулла, директор Фонда содействия инвестициям;
  • Дмитрий Таскин, директор по развитию Департамента Рынка инноваций и инвестиций, Московская Биржа;
  • Алексей Елисеев, старший Советник председателя правления, МСП Банк.

По конце конференции участников ждёт обзорная прогулка по городу и вечеринка от официального партнера — финансового ателье «GrottBjörn».

Подробнее с программой можно ознакомится по ссылке.

Количество очных мест ограничено. Регистрация здесь.

 

Автор: Гринина Ирина
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