До первой конференции Cbonds в Екатеринбурге осталась неделя
4 июня в отеле Novotel Екатеринбург Центр состоится очная конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП».
В рамках конференции «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Екатеринбургская сессия» спикеры расскажут о процедуре выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований и подготовки компании к IPO.
Среди выступающих:
- Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России;
- Илья Сулла, директор Фонда содействия инвестициям;
- Дмитрий Таскин, директор по развитию Департамента Рынка инноваций и инвестиций, Московская Биржа;
- Алексей Елисеев, старший Советник председателя правления, МСП Банк.
По конце конференции участников ждёт обзорная прогулка по городу и вечеринка от официального партнера — финансового ателье «GrottBjörn».
Подробнее с программой можно ознакомится по ссылке.
Количество очных мест ограничено. Регистрация здесь.