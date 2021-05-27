До первой конференции Cbonds в Екатеринбурге осталась неделя

4 июня в отеле Novotel Екатеринбург Центр состоится очная конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП».

В рамках конференции «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Екатеринбургская сессия» спикеры расскажут о процедуре выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований и подготовки компании к IPO.

Среди выступающих:

Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России;

Илья Сулла, директор Фонда содействия инвестициям;

Дмитрий Таскин, директор по развитию Департамента Рынка инноваций и инвестиций, Московская Биржа;

Алексей Елисеев, старший Советник председателя правления, МСП Банк.

По конце конференции участников ждёт обзорная прогулка по городу и вечеринка от официального партнера — финансового ателье «GrottBjörn».

Подробнее с программой можно ознакомится по ссылке.

Количество очных мест ограничено. Регистрация здесь.