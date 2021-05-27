Уральцы Петр Ян, Клава Кока и Niletto включены в список Forbes

Спортсмен и музыканты признаны одними из самых перспективных россиян до 30 лет. Всего в списке 100 человек, занятых в самых разных сферах.

В рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes попали три уральца. Это боец MMA Петр Ян (28 лет), музыканты Клава Кока (24 года) и Niletto (29 лет). Их отметили за признание в профессиональном сообществе.

Всего в рейтинге 100 молодых россиян, часть которых уже живет за границей. В списке десять категорий: предпринимательство, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, социальные практики, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн.

В каждой категории выбирается один победитель, на этот раз уральцы не смогли стать сильнейшими. В номинации «Спорт и киберспорт» победили фигуристка Анна Щербакова (17 лет), хоккеист Андрей Василевский (26 лет), Дмитрий Shiro Соколов, 19-летний игрок в CS:GO. В номинации «Музыка» уральских исполнителей обошли Иманбек Зейкенов (20 лет), Вячеслав Марлов (21 год), Илья Гадаев и Анна Романовская, 27-летние члены группы Cream Soda.

JustMedia.ru пишет, что ранее Клаву Коку и Niletto номинировали на премию МУЗ-ТВ. Видео на их совместную песню «Краш» попало в категорию «Лучшая коллаборация», клип собрал 179 млн просмотров на YouTube за несколько месяцев и стал одним из самых просматриваемых видео за весь 2020-й год.

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Тем временем в Екатеринбурге продолжается подготовка к «Уральской ночи музыки», которая состоится 25 июня. Хедлайнерами в этом году станут «Смысловые галлюцинации», Nautilus Pompilius и «Агата Кристи».