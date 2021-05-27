Лучшим предприятиям Урала вручили «Премию №1». Как это было. Фоторепортаж DК.RU

По традиции, награда, которая отмечает лучшие бизнес-достижения года, вручается в День предпринимателя. Церемония собрала более 200 гостей — представителей политической и бизнес-элиты региона.

Красная дорожка, приветственный бокал шампанского, радостные рукопожатия — так 25 мая встречали в «Синара-Центра» представителей уральского бизнес-сообщества.

Торжественный прием в День предпринимателя устроил губернатор области Евгений Куйвашев, объединив два события: награждение знаками отличия бизнесменов, которые внесли значительный вклад в развитие региона, а также подведение итогов и вручение «Премии №1». Эту бизнес-награду в 2016 г. учредили Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). С тех пор премия ежегодно присуждается самым успешным региональным компаниям и наиболее эффективным руководителям.

В этом году Евгений Куйвашев присвоил звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» сразу нескольким представителям бизнес-сообщества, среди которых были как главы крупных структур, так и индивидульные предприниматели.

Знак отличия из рук губернатора получили:

индивидуальный предприниматель Сергей Вотинцев ,

, гендиректор НПП «Машпром» Александр Котельников ,

, гендиректор УК «Про-Бизнес-Парк» Денис Ремезов ,

, директор санатория-профилактория «Дюжонок» Оксана Смирнова.

Игоря Заводовского, директора ООО «Малышева-73», и Константина Погребинского, директора ООО «Инвестторгстрой», глава региона наградил знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени — предпринимателей отметили за работу в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Торжественные речи перемежались развлекательными номерами.

Центральным событием губернаторского приема стало вручение бизнес-награды «Премия №1». Как рассказывал DK.RU, в этом году эксперты определяли лучших из более чем 70 уральских компаний — столько вошло в лонг-лист премии. Напомним, список номинантов премии формируется учредителями на основании открытой информации, данных исполнительных органов власти, общественных объединений, институтов развития. После формирования лонг-листа претендентов оценивает экспертный совет, выбирая по три кандидата для каждой номинации. В этот раз, помимо гран-при, было четыре основных номинации, две из них касались пандемии. И это вполне закономерно: пандемийный 2020-й стал испытанием на прочность для многих компаний самых разных отраслей. Этот факт подчеркивала как сама премия, так и ее партнеры.

— В кризисный период особо ценно событие, где по достоинству отметили успешных и уважаемых предпринимателей Урала. Им удалось устоять в пандемию и укрепить свои позиции в профессиональной сфере. Командная работа, стойкость духа и экспертность — вот залог успеха в любые времена! — заявил Никита Адамов, руководитель Уральского регионального центра аудиторской компании KPMG (генеральный партнер премии).

«Номером один» за стойкость в условиях пандемии стала компания «Юлта», а премию «Номер один» в борьбе с пандемией» получил Уральский оптико-механический завод.

Еще две номинации традиционны для «Премии №1»: лучший инвестиционный и лучший экологический проект года.

На первое звание претендовали «Первоуральский новотрубный завод», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске (входит в РУСАЛ).

В итоге в экологической номинации «Номером один» признали проект «Первоуральского новотрубного завода».

Инвестиционным проектом «Номер один» жюри выбрало проект «Евраз НТМК».

Самой прорывной компанией в пандемийный 2020-й эксперты признали научно-производственный холдинг ВМП и его руководителя Михаила Вахрушева. Как рассказывал DK.RU, ВМП занимается производством высококачественных лако-красочных материалов. В самый разгар пандемии холдинг запустил новый завод в Арамили — современное предприятие, выпускающее продукцию мирового уровня.

Работая над проектом, мы ориентировались на современные мировые технологии в области производства ЛКМ, внедряемые ведущими европейскими производителями. Проект потребовал не только больших собственных инвестиций, но и специфических технологий, — рассказывал Михаил Вахрушев в интервью DK.RU. Он также подчеркнул, что развитие производства не останавливается. — Мы продолжаем наращиваеть парк оборудования, совершенствовать технологии и расширять площади завода.

Гран-при Михаилу Вахрушеву вручили вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и глава УТПП Андрей Беседин.

После торжественной части общение гостей продолжилось в залах «Синара-Центра»: предприниматели и представители власти обсуждали задачи, которые стоят сегодня перед бинесом региона, и возможности для решения этих задач.