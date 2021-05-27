Стареть нормально, как и взрослеть. Почему наше общество так боится зрелости?

Население Земли стремительно стареет, общество же молодится изо всех сил. Быть старым и любить вязание, а не горные лыжи, сейчас дико не модно. Проблема в том, что это естественные процессы.

Старение населения — общемировая тенденция XXI века. Развитие здравоохранения и социальная поддержка способствуют тому, что в мире все больше пожилых. Согласно отчету ООН, в 2019 году доля тех, кому больше 65 лет, достигла 9% (каждый одиннадцатый человек на планете) и по прогнозам к 2050 году составит 16% (каждый шестой). Такие перемены влекут за собой глобальные изменения во всех сферах жизни. Однако в обществе сохраняется страх старения. Почему? «НОЖ» попытался разобраться в этом вопросе. DK.RU выбрал из материала главное.

Геронтофобия — боязнь старости и всего, что с ней связано (болезней, проявляющихся с возрастом, пожилых людей, их вида, запаха и привычек), — крайне распространенное явление. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Пфайзер» в 2014 году, около 87% американцев испытывают как минимум один из таких страхов.

На первом месте (23%) оказалась боязнь физической неполноценности, на втором (15%) — умственных отклонений. Сама смерть пугает только 10% опрошенных.

ВОЗ считает, что сейчас эйджизм распространен даже больше, чем сексизм и расизм. А ведь стареют абсолютно все.

В наши дни очень распространен эйджизм на рабочих местах: люди, достигшие пенсионного возраста, считаются менее образованными и продуктивными, чем их свеженанятые коллеги. Без сомнения, иногда это действительно так, но исследования показывают, что когнитивные способности пожилых сотрудников (65–80 лет) и молодых (20–31) вполне сопоставимы. В долгосрочной перспективе пожилые работают стабильнее среднестатистического юного оппонента и, используя накопленный опыт, успешнее придумывают новые стратегии.

Руководство боится вкладываться в подчиненных в возрасте (отправлять на обучение и т.д.) из-за того, что они скоро выйдут на пенсию или даже отправятся в лучший из миров.

Пожилых людей хуже лечат, на их жалобы медленнее реагируют, потому что… да, потому что они пожилые — еще бы им не болеть!

Женщинам ближе к 60 становится жить всё опаснее: они попадают в группу риска не только из-за эйджизма, но и из-за не прекращающегося с возрастом сексизма. Их чаще, чем мужчин, считают ипохондриками, отказывают им в медицинском обслуживании.

Мы регулярно слышим, что подростки и молодежь до 29 лет находятся в группе риска по самоубийствам, такие истории всегда широко освещает пресса, а эксперты пытаются выяснить, что подтолкнуло человека к роковому решению. Однако беспощадная статистика утверждает, что на первом месте в этом скорбном рейтинге находится как раз возрастная группа 70+, причем мужчины умирают чаще женщин. Более того, с каждым годом доля самоубийств растет и среди людей старше 60 лет. Самые частые причины — проблемы со здоровьем (физическим и ментальным), утрата правовых и финансовых гарантий, изменение привычного образа жизни (выход на пенсию, потеря социальных связей, чувство собственной ненужности). Резко возрастает склонность к суициду у вдов и вдовцов, особенно у тех, кто не поддерживает контактов с друзьями и знакомыми и предпочитает жить в одиночестве.

Современное общество боится не только стареть, но и взрослеть.

Ведь это значит отказаться от надежд и мечтаний, жить «как принято» и оставить счастье, восторг и радости в прошлом. Взросление становится синонимом упадка, а старость — завершающим этапом этого скольжения по наклонной.

Взрослеть страшно, да и вроде бы не обязательно — лучше уж как можно дольше оставаться «в одной поре». Молодость перестает быть этапом, который нужно пройти и оставить в прошлом, и превращается в достижение, цель. Это великий обман людей всех возрастов.

Постоянно оборачиваясь назад (или заглядывая вперед, если речь о детях), легко упустить из виду то, что происходит сейчас, и принять как данность, что жизнь идет и в 10, и в 25, и в 48, и в 90.

И тут постарались они, ребята, родившиеся в 1946–1964 годах, подарившие нам культ уникальности и саму теорию поколений и назвавшие себя «беби-бумерами». Получив неограниченные возможности и средства, они так не хотели быть похожими на своих скучных «предков», что попросту начали отрицать старение.

Средства массовой информации тиражировали определенный обобщенный образ, делая его доступным по всему миру. Рыночная экономика в основном ориентируется на запросы платежеспособной аудитории и предлагает ей все больше товаров и услуг, которые должны подчеркнуть принадлежность потребителя к «элитной» возрастной группе. Развиваются глобальные индустрии развлечений, эстетической медицины, фармакологии. Границы «элитного» возраста расширяются, зрелость объявляется позорной.

И бумеры всеми силами стараются. Не меняя своих привычек и положения в обществе, они продолжают работать наравне с молодым поколением и не собираются списывать себя со счетов. Согласно опросу 2011 года, 25% американских бумеров утверждают, что никогда не выйдут на пенсию, а еще 42% собираются максимально отсрочить это событие.

Не желая замечать плюсов зрелости, люди, входящие в пожилой возраст, буквально своими руками строят стену предрассудков и ограждают себя от «остальных стариков», которые выглядят не так молодо, как того хотелось бы другим, или любят занятия «категории 60+».

На самом же деле стареть, меняя свои взгляды и привычки, так же нормально, как и взрослеть.

У одних этот период наступает раньше, другие дольше «остаются молодыми». Кто-то в 70 лет каждый сезон будет кататься на горных лыжах, а кто-то предпочтет чтение или общение с семьей. Кто-то уйдет на пенсию и забудет о работе, а кто-то с нуля построит карьеру. И все будут абсолютно правы.

Старость — это просто один из этапов нашей жизни, и вступить в него нужно без лишних страхов и стереотипов.

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