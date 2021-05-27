Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.05
73,39
89,95
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне едут в Екатеринбург. Город вошел в список популярных туристических направлений

Россияне едут в Екатеринбург. Город вошел в список популярных туристических направлений
Иллюстрация: pixabay.com

Билеты на поезда и самолеты до Екатеринбурга интересуют россиян не меньше билетов до курортных Минеральных Вод. Интерес растет весь 2021 год.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Екатеринбург попал в рейтинг самых популярных туристических направлений россиян в 2021-м году. Данные сервиса OneTwoTrip свидетельствуют, что доля Екатеринбурга в общей массе поисковых запросов железнодорожных билетов к местам отдыха составила 1,7%. Примерно такой же уровень популярности в России у Минеральных Вод  и Казани (2%), Уфы (1,4%), Самары (1,2%).

Вошел Екатеринбург и в топ запросов по авиабилетам, тут уровень интереса близок к Новосибирску и вновь к Минеральным Водам.

Лидерами рейтинга стали, традиционно, Сочи (9,4%), Москва (8,6%), Симферополь (7,5%), Санкт-Петербург (6,8%), Анапа (3,8%), Краснодар (2,8%) и Калининград (2,7%).

Ранее DK.RU писал о том, как в Свердловской области развивают туризм. До 2028 г. в регионе появится круглогодичный туристический кластер, который объединит в себе горнолыжный курорт, природный парк и заповедник.

В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона федерального Висимского заповедника и 16 населенных пунктов — старинных уральских поселков и деревень. 

За семь лет планируется модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры.

Напомним, в 2020 г. сообщалось, что в России создается структура по развитию внутреннего туризма, которую будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Базой для ее формирования станут несколько госструктур: АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и фонд «Посети Кавказ».

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Подарите ребенку блестящую карьеру. Что сделать сейчас для успеха детей в будущем?Подарите ребенку блестящую карьеру. Что сделать сейчас для успеха детей в будущем?
  • Второй «Гринвич», мегакомплекс для боксеров и долгожданные таджики — дайджест недвижимостиВторой «Гринвич», мегакомплекс для боксеров и долгожданные таджики — дайджест недвижимости
  • Чем приготовление борща схоже с инвестированием — Владимир БобряшовЧем приготовление борща схоже с инвестированием — Владимир Бобряшов
  • На строительство платной трассы до Екатеринбурга выделят ₽50 млрдНа строительство платной трассы до Екатеринбурга выделят ₽50 млрд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.