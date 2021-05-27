Россияне едут в Екатеринбург. Город вошел в список популярных туристических направлений

Билеты на поезда и самолеты до Екатеринбурга интересуют россиян не меньше билетов до курортных Минеральных Вод. Интерес растет весь 2021 год.

Екатеринбург попал в рейтинг самых популярных туристических направлений россиян в 2021-м году. Данные сервиса OneTwoTrip свидетельствуют, что доля Екатеринбурга в общей массе поисковых запросов железнодорожных билетов к местам отдыха составила 1,7%. Примерно такой же уровень популярности в России у Минеральных Вод и Казани (2%), Уфы (1,4%), Самары (1,2%).

Вошел Екатеринбург и в топ запросов по авиабилетам, тут уровень интереса близок к Новосибирску и вновь к Минеральным Водам.

Лидерами рейтинга стали, традиционно, Сочи (9,4%), Москва (8,6%), Симферополь (7,5%), Санкт-Петербург (6,8%), Анапа (3,8%), Краснодар (2,8%) и Калининград (2,7%).

Ранее DK.RU писал о том, как в Свердловской области развивают туризм. До 2028 г. в регионе появится круглогодичный туристический кластер, который объединит в себе горнолыжный курорт, природный парк и заповедник.

В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона федерального Висимского заповедника и 16 населенных пунктов — старинных уральских поселков и деревень.

За семь лет планируется модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры.

Напомним, в 2020 г. сообщалось, что в России создается структура по развитию внутреннего туризма, которую будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Базой для ее формирования станут несколько госструктур: АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и фонд «Посети Кавказ».