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Позитив для российских акций, неудачи Tesla: что важно знать инвестору на этой неделе

Позитив для российских акций, неудачи Tesla: что важно знать инвестору на этой неделе
Иллюстрация: Пресс-служба Московской биржи

Акции многих крупнейших российских компаний выросли на фоне сильной отчетности и крупных сделках. Глобальные индексы закрылись с небольшими потерями.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Ольга Оберюхтина, менеджер по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

Позитив для российских акций, неудачи Tesla: что важно знать инвестору на этой неделе 1 — По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись с небольшими потерями, поскольку инвесторы продолжали концентрироваться на инфляции, а также на возвращении опасений в отношении возможного сокращения программ ликвидности ФРС США после публикации протокола последнего заседания регулятора. Американский индекс S&P 500 упал на 0,4%, продемонстрировав падение вторую неделю подряд, впервые с февраля, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,5% показав четвертую неделю снижения подряд. Одним из исключений стал индекс Nasdaq Composite, который вырос на 0,3%, прервав четырехнедельную полосу неудач.

Опубликованный в среду протокол заседания ФРС США показал, что некоторые члены Комитета считают возможным сокращение программ количественного смягчения и ужесточение монетарной политики при условии достижения целевых макропоказателей. Поскольку любое упоминание сворачивания программ ликвидности вызывает приступ паники на фондовом рынке, в середине недели акции двинулись вниз. И лишь смешанная макростатистика в конце недели смягчила этот эффект, обеспечив отскок в техсекторе.

На прошедшей неделе в центре внимания инвесторов находились акции нескольких крупнейших международных компаний. Американский телекоммуникационный конгломерат AT&T объявил о сделке по слиянию корпорации WarnerMedia и американской медиакомпании Discovery.

Данное слияние предполагает создание нового стримингового гиганта стоимостью в $150 млрд, который создаст серьезную конкуренцию таким компаниям, как Netflix и Disney. На новостях об объединении акции Discovery выросли на 16%, AT&T — на 3%.

Кроме того, в начале недели акции Tesla возглавили список аутсайдеров на фоне серии снижения целевой цены по компании от ряда крупных инвесткомпаний. В дополнение Ford продемонстрировал свою новую модель электромобиля F-150, которая накануне была презентована президенту США Джо Байдену.

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На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за продолжением сезона отчётности: будут опубликованы результаты Nordstrom, Dick's Sporting Goods, Nvidia, Snowflake, Abercrombie & Fitch, Royal Bank of Canada, Best Buy, Dollar Tree, Costco и Dell Technologies. На текущей неделе состоится одно из крупнейших событий года в индустрии криптовалют — конференция Concensus, где среди прочих спикеров выступит член Совета управляющих Федеральной Резервной Системы Лаэль Брэйнард.

Позитивная внешняя конъюнктура и успешный сезон отчетности создали благоприятные условия для роста российского фондового рынка на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи повысился на 0,6%, индекс РТС — на 1,3%.

Среди лидеров роста вновь фигурировали акции Газпрома (+3,9%), растущие на новостях о том, что США отказались от санкций против оператора «Северного потока–2». Акции МТС выросли за неделю на 2,9% на сильных результатах за 1 кв. 2021 г. 

Бумаги Магнита подорожали на 2,8% на новости о приобретении розничной сети Дикси за 93 млрд руб. 

На российском рынке дивидендный сезон набирает обороты. На текущей неделе последуют отсечки по дивидендам X5 Retail (дивидендная доходность — 4,9%), Северстали (4,6%) и некоторых других российских компаний.

Не является рекламой или предложением ценных бумаг. Дисклеймер.

Автор: Гринина Ирина
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