Зарабатывает с первого дня. Сколько стоит купить готовый бизнес в России

Открывать компанию в сфере малого или среднего бизнеса в России с нуля выгоднее в несколько раз. Но и прибыль поступит на счет не сразу. Что выбрать? Цифры.

Из всех сфер малого и среднего бизнеса в России дороже всего обойдется покупка предприятия, которое будет заниматься ремонтом автомобилей. Создать с нуля дороже всего кафе с наемными сотрудниками. Такой вывод следует из исследования «Тинькофф» и «Авито», для которого были изучены 175 000 клиентов банка из сферы МСП.

В топ-3 отраслей малого и среднего бизнеса страны с наибольшим средним оборотом на одну компанию в первом квартале вошли оптовая торговля (735 тыс. руб.), кафе и рестораны (514 тыс. руб.) и дополнительное образование (492 тыс. руб.).

Авторы исследования оценили, сколько нужно потратить на открытие своего дела в России в различных отраслях исходя из средней стоимости обязательных затрат.

В сфере, которая лидирует по обороту на одну компанию в начале 2021 года, — оптовой торговле — затраты на открытие бизнеса с нуля могут составить от 350 тыс. руб., на приобретение готового бизнеса — от 430 тыс. руб. При этом стоимость товаров, которые в будущем будут продаваться, не учитывалась.

Для открытия нового кафе понадобится от 900 тыс. руб., затраты на покупку готового бизнеса 950 тыс. руб. Семейный бизнес в этой сфере, без найма сторонних сотрудников, может обойтись в разы дешевле — в сумму от 180 тыс. руб. Для бизнеса в сфере дополнительного образования входной порог гораздо ниже — от 480 тыс. руб. для открытия бизнеса с нуля и от 500 тыс. руб. — при покупке готового бизнеса.

Самый дорогой «средний чек» в сфере МСП у компаний, которые заняты возведением зданий, 118, 4 тыс. руб., строительно-ремонтными работами — 72,8 тыс. руб., оптовой торговлей — 68 тыс. руб.

Но компании, которые ведут строительно-ремонтные работы, сильно проигрывают лидерам по среднему обороту на один бизнес — с показателем в 313 тыс. руб. они только на 14-м месте. «Входной билет» в этот бизнес может стоить от 350 тыс. руб. как при покупке компании, так и при открытии новой.

Самый высокий порог входа при покупке готового бизнеса в России — в сфере ремонта автомобилей: он составляет 3 млн руб. Затраты на открытие такого бизнеса с нуля значительно ниже — от 350 тыс. руб. На втором месте среди дорогих готовых бизнесов сфера грузоперевозок, покупка такой компании в среднем обойдется в 2,5 млн руб. (для построения бизнеса с нуля в этой отрасли нужно от 250 тыс. руб). Средний оборот предприятия в этой сфере за квартал — 246 тыс. руб.

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