«Пятерочка» и «Перекресток» остались без алкоголя

«Сами виноваты», — примерно так комментирует запрет на продажу алкоголя в этих сетях Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Продажу алкогольной продукции в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» (входят в X5 Retail Group) в Свердловской области приостановили 24 мая. Соответствующие отделы отгородили ленточками.

Министр АПК и потребительского рынка в Свердловской области Артем Бахтерев пояснил, что у них возникли проблемы с лицензией на продажу алкоголя.

В рамках осуществления полномочий по контролю в области розничной продажи алкогольной продукции в деятельности торговой сети были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных федеральным законом, а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции, что явилось основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с требованиями закона», — рассказал Артем Бахтерев (цитата по znak.com).

Таким образом, ограничительная мера носит временный характер. Как только нарушения будут устранены, магазины сети возоновят продажу алкогольной продукции.

В то же время, по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, лицензия у АО «Торговый дом «Перекресток»» действует до 8 декабря 2021 г. В связи с чем регулятор приостановил ее действие, не сообщается. Обычно это происходит, если ритейлер осуществляет торговлю алкоголем без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, либо с фальсифицированными документами, — отмечает Justmedia.ru.

Ранее DK.RU сообщил о крупной сделке одного из ведущих российских ритейлеров: сеть «Магнит» приобретет 2 612 магазинов у дома под брендом «Дикси» (выручка — 281,4 млрд руб. за 2020 г.) и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб. за 2020 год. Большинство «Мегамартов» находятся в Свердловской области, четыре — в Тюменской.

На рынке продуктового ритейла усиливается конкуренция: в мае ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» объединились в холдинг «Восточный союз», который планирует войти в топ-10 компаний рынка. Его возглавила экс-директор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова. С 2013 по 2018 гг. она руководила «Пятерочкой», которая в тот период как раз проходила трансформацию и обогнала по выручке своего основного конкурента, «Магнит». В июне 2018 г. Наумова перешла на работу в сам «Магнит», заняв пост гендиректора сети, но летом 2019 г. покинула его из-за разногласия с советом директоров по поводу стратегического развития компании.

Напомним, что Россия вошла в число мировых «горячих точек», где рост цен на продукты питания «вызывает особенное беспокойство» и может спровоцировать недовольство населения и протесты (данные Bloomberg). В конце 2020 г. власти решили административно ограничивать цены на сахар и подсолнечное масло из-за их резкого подорожания, пусть даже по объективным причинам. А потом пытались распространить действие механизма и на другие категории продуктов. Сейчас обсуждается даже административное ограничение цен на металлы.

Не все считают такой подход правильным. Так, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала отказаться от административного регулирования цен.

На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства, — сказала она.