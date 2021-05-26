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В Екатеринбурге прошел День недвижимости

В Екатеринбурге прошел День недвижимости
Иллюстрация: УПН

В мероприятии приняли участие более 700 человек. Традиционный открытый семинар для граждан УПН провела на площадке УрГЭУ. Поддержку семинару оказала администрация Екатеринбурга.

Партнерами мероприятия стали Россельхозбанк, Газпромбанк, АкбарсБанк, АТБ, Промсвязьбанк, Абсолютбанк, УБРиР, ВТБ, МКБ, компания АбсолютСтрахование.

В этом году в программе Дня недвижимости были отражены популярные вопросы налогообложения сделок с недвижимостью, электронной регистрации сделок, нотариального оформления договоров, использования материнского капитала для улучшения жилищных условий, ипотечного кредитования. Новыми темами стали «Риски при купле-продаже недвижимости», «Инвестирование в недвижимость для получения дохода от аренды», «Как выбрать загородную недвижимость, как выявить слабые места частого дома до его покупки» и др.

Спикерами мероприятия стали представители министерств по управлению госимущества, социальной политики Свердловской области, Управления Росреестра, Нотариальной палаты области, Пенсионного фонда, Налоговой инспекции, банков, юридических и риэлторских компаний.

Впервые на семинаре был организован большой консультационный пункт, где многие горожане смогли получить консультацию специалистов на стендах Управления Росреестра, Пенсионного фонда, министерства социальной политики Свердловской области, Нотариальной палаты и ипотечных банков.

Автор: Гринина Ирина
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