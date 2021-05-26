«Газпром» построит в Петербурге второй по высоте в мире небоскреб. Как он будет выглядеть

Высота небоскреба «Лахта Центр 2» составит 703 метра, по этому показателю он будет уступать только дубайской Бурдж-Халифе. Сейчас «Газпром» заканчивает строительство первого небоскреба.

«Газпром» предложил построить в Санкт-Петербурге, на побережье Финского залива, небоскреб «Лахта Центр 2» высотой 703 метра, сообщила компания. Это делает здание вторым по высоте в мире после дубайского небоскреба Бурдж-Халифа (828 м), при этом «Лахта Центр 2», как предполагается, будет лидировать по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города, — сказал Тони Кеттл, архитектор проекта «Лахта Центр 2», ранее возглавлявший авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию «Лахта Центра».

Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией специального назначения. О сроках строительства небоскреба и необходимых инвестициях госкорпорация пока не сообщает.

Строительство «Лахта Центра» высотой 462 метра началось в 2012 г., сейчас идет внутренняя отделка здания, завершается его ввод в эксплуатацию. Туда переедет штаб-квартира «Газпрома».

Фото: пресс-служба «Газпрома».