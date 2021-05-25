Чуть более 10% свердловчан проголосовали за объекты благоустройства 2022 года

Около полумиллиона жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за обновление облика своих городов на платформе zagorodsreda.ru. Большинство голосов отданы за объекты в Екатеринбурге.

8 231 469 россиян высказали свое мнение о том, какие объекты надо благоустраивать в следующем году. Из них 506 898 — жители Свердловской области.

Участие в голосовании проходит в рамках нацпроектов «Формирование комфортной городской среды» и «Жилье и городская среда». Одна из задач этих нацпроектов — максимальное привлечение к его реализации жителей. Жители сами выбирают, как преобразятся в ближайшем будущем парки, скверы или набережные в их городах.

Отметим, что Екатеринбург вошел в пятерку городов, дизайн-проекты которых набрали более ста тысяч голосов. Наш город с результатом 114 370 голосов занимает третье место. Возглавила список лидеров с результатом 171 397 голосов Самара, за ней следует Ростов-на-Дону — 116 122 голоса.

Сами объекты благоустройства уже выбрали — это общественная зона «Солнечная аллея» в микрорайоне Солнечный и парк «Преображенский» в Академическом. Сейчас идет голосование по выбору концепций их развития. На днях принять участие в этом голосовании предложил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Чтобы проголосовать, надо лишь идентифицироваться на портале Госуслуг, а также быть старше 14 лет. Свой выбор жители Екатеринбурга могут сделать до 30 мая 2021 г., уточнил мэр.

Кроме того, в своем инстаграм-аккаунте Орлов написал, что зеленые зоны города — один из его приоритетов.

За последние годы проделана большая работа по благоустройству и озеленению. Но предстоит ещё работать и работать. Нужно привести в порядок ЦПКиО, Дендрарий на Первомайской, Преображенский парк в Академическом, благоустроить 16 объектов зелёного хозяйства, высадить тысячи деревьев и цветников, — поделился планами глава города.

Он также рассказал, что власти города ведут переговоры с руководством Уральского Госуниверситета путей сообщения (УрГУПС), касающиеся доступа в парк на территории вуза.

Как рассказывал DK.RU, конфликтная ситуация с этим парокм тянется уже более года. В 2020 г. УрГУПС приступил к строительству на территории парка бассейна и начал вырубку деревьев. Активисты решили остановить работы. Они не только собрали более 2500 подписей, но и провели акцию по высадке деревьев на месте вырубленных. После долгих переговоров, в которых участвовали общественники, руководство вуза и городские власти, строительство бассейна было решено остановить. Однако в УрГУПС заявили, что обнесут парк забором. Нынешний мэр пытается оставить парк доступным для всех.

Отметим также, что попытки властей благоустроить зеленые зоны города в большинстве случаев сталкиваются с негативной реакций горожан. Так произошло, к примеру, с Зеленой рощей: ее реконструкция вызвала шквал критики и мобилизовала студентов на охрану парка.

В последние дни власти города также подверглись критике — из-за ситуации, сложившейся в Центральном парке культуры и отдыха. Как рассказывал DK.RU, директор парка Екатерина Кейльман, проработавшая в должности полтора года, заявила о своем уходе с 1 июня.

Это была фантастическая эпоха моей жизни, которая принесла мне очень много. Очень много чудесного опыта и очень много слез, переживаний и страха. Причин для ухода много, личные, профессиональные, психологические. Постоянное давление и стресс. Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе, — написала Екатерина Кейльман на своей странице в Instagram.

Многие жители города отрицательно восприняли эту новость, потому что под управлением Кейльман парк начал модернизироваться: за время ее работы в парке обновили фудкорт, демонтировали старые аттракционы, зимой 2020 г. в ЦПКиО запустили обновленный каток. Кейльман также удалось привлечь в парк частный бизнес: в конце 2020-го свое заведение здесь открыл известный ресторатор Кирилл Шлаен.

Подписчики мэра Екатеринбурга, комментируя пост о внимании главы города к паркам, также отметили ситуацию с ЦПКиО.