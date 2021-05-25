Директор «Водоканала» рассказал депутатам, где возьмет деньги на Универсиаду

Евгений Лузгин, гендиректор МУП «Водоканал», на заседании городской думы Екатеринбурга отчитался о реализации инвестиционной программы предприятия. Это первый отчет по теме за три года.

В инвестпрограмму предприятия входят три главных мероприятия: модернизация и прокладка 15 км новых сетей к Универсиаде-2023, повышение качества воды и обновление аэрационных станций. По словам Евгения Лузгина, в 2020 г. МУП построил и реконструировал 54,5 километра сетей, 12,5 из них — для подключения новых объектов. Кроме того, предприятие в два раза снизило долговую нагрузку.

Одна из острых тем — строительство инфраструктуры для объектов Универсиады-2023 — также была поднята. Как сообщил гендиректор МУПа, работы будут вести на кредитные и собственные нетарифные средства. При этом предприятие рассчитывает компенсацию за счет федеральных и областных госпрограмм. Отметим, ежегодно «Водоканал» зарабатывает 100 млн руб., в эту сумму входят штрафы, которые оплачивают жители города.

Напомним, в конце марта DK.RU сообщал, что у «Водоканала» нет денег на обустройство сетей к Универсиаде, это около 383 млн руб. С большой долей вероятности затраты МУП на подготовку к мероприятию будут возмещены за счет города.

Еще одно заявление касалось экологической темы. Евгений Лузгин пообещал, что весной 2022 г. «Водоканал» прекратит сбрасывать в озеро Сдохня воду из шламонакопителя с очистных сооружений.

Подрядчик в феврале 2019 г. направил проект очистки озера на госэкспертизу. Экспертная комиссия Росприроднадзора выдала 27 замечаний. Подрядчик не стал дорабатывать проект, «Водоканал» обратился в арбитражный суд, чтобы обязать ООО «Экхимпроект» доработать документацию. Параллельно «Водоканал» снижает количество сбросов в озеро, — объяснил Лузгин.

Также следующей весной начнется первый этап реконструкции Южной аэрационной станции. По словам директора «Водоканала», до конца этого года предприятие закончит установку «мокрых барьеров» и начнет применять специальный химический реагент для устранения запаха в самом иловом осадке. Н эти цели требуется 120–150 млн руб.

Кроме того, Лузгин рассказал о судьбе оборудования, которое было закуплено предыдущим руководством для строительства цеха иловых осадков на Южной аэрационной станции. Его приобрели еще в 2010 г. за 1 млрд руб. В 2018 г. выяснилось, что оно не подходит для проекта, к тому же длительный простой на открытой площадке привел к его износу. Директор «Водоканала» предложил продать часть агрегатов на запчасти, а то, что можно использовать, оставить для модернизации Южной аэрационной станции плюс закупить новое оборудование.

Наши специалисты изучили опыт Уфы, где для удаления влаги из осадков использовали оборудование другой фирмы — низкотемпературную конвейерную сушку фирмы «Кляйн», которая оказалась экономичнее и работала без сбоев с 2010 г., — пояснил Лузгин.

После некоторого возмущения действиями прежнего руководства депутаты все же приняли отчет МУПа. При этом они решили обратиться в прокуратуру с требованием проверить закупку прежнего руководства и разобраться в ситуации.

Отметим, в апреле стало известно, что в «Водоканале» должна пройти большая аудиторская проверка.