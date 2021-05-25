Снизить бедность: Кудрин предложил распределять льготы для граждан с учетом имущества

«Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни». Нужно точнее определять людей, которым соцвыплаты действительно необходимы.

Государство при оказании адресной социальной поддержки должно учитывать имущественный ценз — такой метод позволит сократить бедность в два раза раньше, чем к 2030 г. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, — сказал он.

Кудрин предложил также разработать другой критерий бедности, который не будет совпадать с прожиточным минимумом в том виде, как сейчас.

Правительство изменило план достижения целей по нацпроектам. Выглядит «очень модно»

Кроме того, в этом году рост ВВП окажется меньше ожидаемых 3%, хоть будет и близок к этому, считает глава Счетной палаты. В то же время он предупредил, что доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете в будущем будет всё время стабильно падать, поэтому российскому правительству нужно будет осторожнее относиться к наращиванию расходов.