Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.05
73,52
89,68
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Снизить бедность: Кудрин предложил распределять льготы для граждан с учетом имущества

Снизить бедность: Кудрин предложил распределять льготы для граждан с учетом имущества
Иллюстрация: Audit.gov.ru

«Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни». Нужно точнее определять людей, которым соцвыплаты действительно необходимы.

#НОВОСТИ

Государство при оказании адресной социальной поддержки должно учитывать имущественный ценз — такой метод позволит сократить бедность в два раза раньше, чем к 2030 г. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.  

Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, — сказал он.

Кудрин предложил также разработать другой критерий бедности, который не будет совпадать с прожиточным минимумом в том виде, как сейчас.  

Правительство изменило план достижения целей по нацпроектам. Выглядит «очень модно»

Кроме того, в этом году рост ВВП окажется меньше ожидаемых 3%, хоть будет и близок к этому, считает глава Счетной палаты. В то же время он предупредил, что доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете в будущем будет всё время стабильно падать, поэтому российскому правительству нужно будет осторожнее относиться к наращиванию расходов.

В целом за 2020 г. ряды бедных в России пополнили 400 000 человек, их общее число превысило 19,6 млн — 13,3% страны, говорилось в докладе ВШЭ  «Черный лебедь в белой маске». При этом в некоторых семьях с детьми от 3 до 7 лет уровень бедности даже снизился, а у остальных — приблизился к докризисному уровню после получения поддержки. Но менее бедные люди пострадали сильнее. Так, в семьях без детей бедность до пандемии была не так велика (3,8%), но в кризис выросла более чем вдвое. 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Готовьтесь к проверкам. У налоговой дошли руки до небольших бизнесовГотовьтесь к проверкам. У налоговой дошли руки до небольших бизнесов
  • Полпред президента предложил свой вариант дизайна купюры с изображением ЕкатеринбургаПолпред президента предложил свой вариант дизайна купюры с изображением Екатеринбурга
  • «Акт гостерроризма». В Белоруссии посадили борт Ryanair, чтобы задержать оппозиционера«Акт гостерроризма». В Белоруссии посадили борт Ryanair, чтобы задержать оппозиционера
  • Затраты на подбор персонала: как не заплатить дваждыЗатраты на подбор персонала: как не заплатить дважды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.