Только 20% корпораций страны помнят про экологию. Чем это грозит России в ближайшее время

Экологические манифесты стали мировым мейнстримом. И хотя кажется, что изменения климата сейчас у всех на устах, в бизнесе все немного иначе. Исследование.

О заботе об экологии не говорят 80% российских компаний из топ-100. При этом, пишет IQ.HSE, Россия несет ответственность почти за 5% мировых выбросов углекислого газа, ведущих к парниковому эффекту. Проэкологическое поведение российских компаний может стать весомым вкладом в защиту окружающей среды.

Пока только каждая пятая компания страны из топ-100 занимается вопросами экологии, указывая этот пункт в своих официальных миссиях. Кажется, что это мало, но на самом деле это соответствует мировым тенденциям.

Первое в России исследование, посвященное активности крупнейших отечественных предприятий в области экологии, провели ученые из НИУ ВШЭ (Татьяна Молчанова, Южный федеральный университет; Дмитрий Рубан, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского; Наталья Яшалова, Череповецкий государственный университет). Они исследовали сто российских компаний-лидеров бизнеса.

Выяснилось, что 18,5% крупнейших корпораций России занимаются вопросами окружающей среды — по крайней мере публично заявляют об этом в своих миссиях. Большинство из них входят в группу из 25-100 крупнейших по общей стоимости компаний страны и одна в группу из 10 крупнейших. Все эти организации представляют пять отраслей: производство углеводородов, добыча (руда и уголь), производство и передача электроэнергии, химическое производство, транспорт.

Результаты, как отмечают авторы, демонстрируют, что проэкологическое поведение типично для относительно узкого круга российских лидеров бизнеса. Но в то же время 18,5% — это значение, схожее со среднем по миру. «Например, только 14,8% компаний, включенных в список S&P 500, имеют компоненты, направленные на защиту окружающей среды, в своих стратегических документах», — говорится в исследовании.

Исследователи заключают, что проблемы, связанные с окружающей средой, достаточно разнообразны в миссиях предприятий. Но, тем не менее, можно выделить четыре основных темы:

забота о природе;

экологизация производства (включая возобновляемые источники и экологическую безопасность);

энергоэффективность;

экологические стандарты.

Забота о природе встречается в семи утверждениях (47%), экологизация продукции зарегистрирована в шести случаях (40%), четыре утверждения касаются нергоэффективности (27%), экологические стандарты отмечены также в четырех случаях (27%). Однако,чтобы понять масштабы конкретной деятельности, нужны данные из корпоративных отчетов, которые часто закрыты от публики.

Ученые отмечают, что Россия — одновременно и фактор, способствующий изменению климата, и его возможная жертва. У страны богатые природные ресурсы, эксплуатация которых вызывает экологические нарушения. Но в то же время географическое положение России в северной части Евразии и вблизи Арктики, где ожидается значительное потепление, делает ее одним из государств, наиболее подверженных изменению климата.

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