«В основе — звуковая волна». Свердловская филармония изменилась к своему 85-летию

У Свердловской филармонии, которая в 2021 г. отмечает 85-летний юбилей, изменился фирменный стиль. Новую айдентику разработало креативное рекламное агентство из Екатеринбурга «Восход».

Официальный день рождения культурного учреждения приходится на 10 июня — в эту дату в 1936 г. было подписано распоряжение о формировании Свердловской филармонии на базе Уральского симфонического оркестра. Однако праздновать юбилей начали загодя: вечером 24 мая под торжественные фанфары в Филармонии подняли флаги в честь праздника. В церемонии участвовали директор Филармонии Александр Колотурский, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, экс-глава Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин.

Вместе с началом празднования юбилея глава Филармонии объявил о смене фирменного стиля. По словам Александра Колотурского, старый логотип был создан в 90-е и сегодня утратил актуальность, поскольку не отражает важные для учреждения культуры смыслы и ценности — доступность классической музыки, отсутствие препятствий, возможность для каждого соприкоснуться с классическим музыкальным искусством.

Традиционно классическая музыка во всем мире является уделом избранных. Цель Свердловской филармонии — сделать все возможное, чтобы каждый желающий мог почувствовать себя избранным, — так обозначил цели Свердловской филармонии ее директор. — В следующее пятилетие мы должны войти с новыми установками. Выбраны три направления, в которых мы должны развиваться: наша узнаваемость — новый фирменный стиль, цифровизация и превращение филармонии из концертного зала в филармонический центр.

Эти направления отражает новай айдентика. Критерии, по которым разрабатывался новый фирменный стиль, следующие:

айдентика не должна ограничиваться залом, необходимо охватить всю Свердловскую область;

она должна поддерживать узнаваемость симфонических коллективов, в том числе за рубежом.;

фирменный стиль должен демонстрировать вовлеченность слушателей в процесс.

Разработку фирменного стиля взяло на себя агентство «Восход». Новый образ филармонии сделан в виде звуковой волны.

Именно этот образ лежит и в основе архитектуры нового концертного зала филармонии бюро Захи Хадид, — прокомментировал решение бренд-директор агентства Владислав Деревянных. — Смыслы, которые можно уловить в новом визуале, — это прежде всего звуковая волна, а также силуэты и архитектурные формы нового концертного зала. Мы решили сделать максимально строгий стиль — черно-белый, это такая нулевая отметка, но когда происходит событие, концерт, появляется цвет. У каждого события — своя колористика, поэтому ограничений в цвете нет. Сама айдентика — тоже динамичная, живая, постоянно движется, как ноты по нотному стану.

Напомним, сейчас в Филармонии ведутся работы по строительству нового концертного зала. Победителем конкурса на лучший проект стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно. Чтобы воплотить в жизнь футуристическую концепцию зала, пришлось снести жилой дом, расположенный по адресу Карла Либкнехта, 40. Вначале жильцы, узнав о грядущем сносе, возмутились и направили обращения в администрацию Екатеринбурга, приемную президента России и прокуратуру Свердловской области. Однако в конце концов со всеми удалось договориться. Как сообщал DK.RU, рекордная сумма, которую предложили за расселение, составила 18 млн руб.