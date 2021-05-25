Область в огне. Спрос на пожарных в регионе вырос более чем вдвое

В Свердловской области открыта 21 вакансия, которая так или иначе относится к пожаротушению и пожарной безопасности. С начала года число запросов на таких работников выросло в 2,4 раза.

Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для пожарных. В целом по стране в 2021 г. для данных специалистов было открыто в два раза больше предложений о работе, нежели за аналогичный период 2020 г. В нашем регионе показатель еще выше.

В Свердловской области к пожаротушению и пожарной безопасности сегодня так или иначе относится 21 вакансия. В обязанности лесных пожарных, согласно сведениям из вакансий, входит выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров, работы по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности, а также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. В свою очередь, ключевые обязанности «городского» пожарного — боевое дежурство в пожарной части, тушение пожаров и проведение спасательных работ, — дала комментарий Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для пожарных составляет 34 тыс. руб. Это существенно меньше ожиданий кандидатов: соискатели готовы работать за 40-50 тыс. руб. Среди тех, кто ищет работу в пожарных службах, две трети кандидатов старше 35 лет.

Напомним, сегодня в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Это связано с жаркой погодой, которая привела к возникновению большого количества лесных пожаров. Как сообщал DK.RU, по данным на 20 мая на территории региона было зафиксировано 17 действующих лесных пожаров общей площадью 1,4 тыс. га. Ущерб от них составил более 118 млн руб. Огонь бушует также в лесах соседних регионов — Тюменской, Курганской областях.

В этом году площади пожаров за весенние месяцы превысили прошлогодние показатели более чем в 10 раз. Первый лесной пожар на территории области был зарегистрирован в середине апреля. С тех пор зафиксировали 436 возгораний на обшей площади более 21 тыс. га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 141 природный пожар общей площадью 1,5 тыс. га, — поделился региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Из-за высокой пожароопасности свердловские власти ввели для уральцев запрет на посещение лесов.

Все посещения, за исключением тех, что связаны с тушением в лесу, будут подвергаться административным наказаниям, — сообщил Алексей Кузнецов. — Чтобы следить за соблюдением распоряжения, власти привлекут к патрулированию лесов сотрудников полиции, МЧС и «Авиалесоохраны».

Отметим, жара, которая установилась на Среднем Урале, стала рекордной: по информации синоптиков, такие температуры в мае зафиксированы впервые.

24 мая синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.