Государство покончит с налоговыми махинациями 1 июля 2021 г.

Борьба с уклонением от уплаты налогов выходит на цифровой уровень. Государство планирует взять под полный контроль каждую копейку и перекрыть все существующие лазейки для налоговых махинаций.

В разработке у ФНС находится огромное количество новых цифровых платформ для отслеживания всего и всея. Например, согласно приказу ФНС России от 05.03.2021 №ЕД-7-1/173@, будут запущены платформа по борьбе с фиктивным и преднамеренным банкротством и платформа для контроля цифровой валюты. А с 1 июля 2021 г. в промышленную эксплуатацию вводится национальная система отслеживаемости всех импортных товаров от завоза до «погашения» конечным покупателем.

Глава ФНС Даниил Егоров неоднократно заявлял, что в ближайшее время налоговая служба превратится в цифровую компанию по обслуживанию налогоплательщиков. Бизнесмены смогут спокойно работать, не связываясь с отчетностью, а налоговики смогут контролировать каждый рубль и самостоятельно насчитывать налоги.

Кроме того, согласно плану деятельности ФНС России на 2021 г., до 1 октября будет запущена цифровая платформа по автоматическому расчету налогов на УСН. Также до 31 декабря в опытную эксплуатацию введут цифровую аналитическую платформу по передаче данных в органы государственной власти. А в промышленную эксплуатацию – цифровую платформу для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании финансовых и иных услуг.

Это далеко не полный перечень мер, направленных на усиление контроля за денежными потоками и уплатой налогов. Эксперт в области налогообложения Владимир Туров подготовил подробный обзор документов, которые изменят правила игры для бизнесменов в 2021-22 гг. А именно планы ФНС, инициативы Минфина и ЦБ РФ, новые законы и законопроекты, которые повлияют на мир бизнеса.

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Напомним, 23-24 июня 2021 года в Екатеринбурге Владимир Туров проведет семинар «Как снизить налоги, защитить активы и повысить эффективность бизнеса». Он расскажет, как бизнесменам выживать в новых условиях, законно экономить на налогах, защитить активы и получать легальную наличность.