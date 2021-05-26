Как удержать заполняемость бизнес-центра в пандемию?

«Как пример, одним из инструментов, позволяющих сохранить отношения с арендаторами, попавшими в сложную экономическую ситуацию, стал страховой депозит, столь нелюбимый большинством из них».

Коммерческий директора Бизнес центра «Президент» Михаил Казенный поделился своими размышлениями о том, от чего зависит удача бизнес-центра в кризисные времена.

Михаил Казенный, коммерческий директор Бизнес центра «Президент»:

— Мелкие компании первыми ощущают наступление кризиса, у них меньше финансовая подушка безопасности, они резко реагируют на падение рынка. Они первыми начинают просить о скидках. Крупные компании более инерционны, их бюджеты заложены на год вперед, для них кризисные явления ощущаются позже.

Мы отчетливо понимали, в какой ситуации находится тот или иной арендатор, проводили встречи, чтобы выработать меры поддержки. На мой взгляд, в сложившейся ситуации имеется достаточное количество инструментов, дающих возможность удержать заполняемость бизнес центра и одновременно поддержать наших арендаторов.

Как пример, одним из инструментов, позволяющих сохранить отношения с арендаторами, попавшими в сложную экономическую ситуацию, стал страховой депозит, столь нелюбимый большинством из них. Дебиторская задолженность у всех стала расти, в независимости от статуса и отрасли, так как все мы по сути являемся звеньями одной пищевой цепочки. Страховой депозит пошел на пользу, как нам, так и арендаторам. Мы начали договариваться: в некоторых случая о скидках, в других — о расторжении договора аренды.

По нашим данным, в среднем до марта 2020 года трафик резидентов и гостей бизнес центра достигал трех тысяч человек в день. В период пандемии — это число снизилось до 250. Сейчас в день нас посещают от 500 до 800 человек. Что будет дальше - большой вопрос, часть работодателей готовы перевести персонал на удаленный режим работы насовсем.

На мой взгляд, сейчас для команды управления любого бизнес центра — время проверять инженерно-техническое обеспечение своих зданий и то, насколько оно соответствует предпринимаемым мерам по профилактике распространения инфекций.

Большую роль в этом играет вентиляционная система, которая в бизнес-центрах А-класса обязательно должна быть приточно-вытяжной. Кроме того, расчетный расход воздуха на человека должен составлять не менее 60 м3 в час с кратностью воздухообмена не ниже 3 раз – это значит, что воздух в помещении за один час должен смениться три раза.

Что касается бизнес-центра «Президент», мы понимали, что в период пандемии важны два основных направления:

своевременная очистка и замена фильтров в блоках фильтрации, и лучше, если на период ухудшения эпидемиологической обстановки это будут фильтры абсолютной очистки HEPA. При таких условиях в помещении будет создаваться не просто благоприятный микроклимат, а по-настоящему здоровая среда;

постоянная регулярная обработка всех контактных поверхностей специальными средствами, соблюдение масочного режима, дезинфекторы в местах общего пользования.

Комплекс этих мероприятий позволил нам не допустить вспышки инфекции.

Профессиональная работа нашей команды управления, четкие выстроенные отношения с арендаторами — все это позволило закрыть год с приростом заполняемости +15%. На данный момент заполняемость БЦ «Президент» составляет более 90%.