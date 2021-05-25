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Бизнес Екатеринбурга приглашают на семинар по вопросам банковского обслуживания компаний

Директор Научно-образовательного центра «Профтест» Дерендяев А.В.
Директор Научно-образовательного центра «Профтест» Дерендяев А.В. Иллюстрация: «Профтест»

Главным антиотмывочным новшеством текущего года в банковской сфере станет замена «черного списка клиентов» на «красную зону». Что это такое, и как ее покинуть — в грядущем семинаре.

27 мая (четверг) 2021 года с 12.00 до 14.00 часов (по мск) представители научно-образовательного центра «Профтест» проведут онлайн-семинар «Работа банков с клиентами по системе «Светофор» и другие вопросы банковского обслуживания».

Почему эта тема актуальна? Дело в том, что предприниматели рискуют попасть в так называемую «красную зону». А это означает почти полный отказ в банковском обслуживании, включая невозможность открыть банковский счет, проводить какие-либо операции, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) и Системой быстрых платежей (СБП). Крайняя мера — ликвидация компании.

Оспорить отказ банка пересмотреть наложенные ограничения можно, но многие делают это неправильно: сразу идут в суд или пишут в Банк России. В первом случае бизнесмена ждет затяжной процесс, во втором вообще ничего, т.к. подобные обращения в ЦБ не читают.

За помощью можно обратиться в Межведомственную комиссию по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Там заявление рассматривается по упрощенной процедуре. Кроме того, решение МВК о реабилитации клиента не оспаривается ни банками, ни судами.

В рамках грядущего онлайн-семинара будут рассмотрены вопросы ПОД/ФТ, важные для руководителей компаний:

  • Как бизнесу защищать свои права с помощью МВК?
  • Как составить заявление в МВК?
  • Каков порядок и сроки рассмотрения заявлений в МВК?
  • Каковы шансы «обелиться» и каких рисков нужно ждать?

Регистрация на мероприятие — по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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