«Принятые однажды неверные финансовые решения могут стать фатальными». Как их избежать?

21 мая DK.RU провел финансовый форум для начинающих и уже опытных инвесторов. Мероприятие посетили порядка 50 человек, заинтересованных в новых инструментах инвестирования.

Финансовый форум DK.RU прошел на площадке БЦ «Президент». Администрация бизнес-центра предоставила персонал в фуршетную зону и выделила для выступления спикеров большой конгресс-холл.

Надо отметить, что в «Президенте» есть и более компактные залы для проведения небольших «круглых столов» или деловых завтраков. Все они оборудованы современной мультимедийной техникой и позволяют организовать видеоконференцию или показать презентацию.

Итак, инвестиционный форум DK.RU был поделен на несколько секций. Первую мы посвятили инвестициям в бизнес. С докладами перед аудиторией выступили Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе, Антон Новиков, коммерческий директор туркластера «Гора Белая» и Андрей Толшин, директор компании «ИСТЭЙТ».

Сергей Федореев презентовал гостям форума краудлендинговую платформу «ВДело», которая объединяет инвесторов и заемщиков из числа представителей бизнес-сообщества. Кредиторы выдают средства заемщикам под «вкусный» процент (11 —18%). Средства могут привлекаться на срок от 20-ти дней до одного года.

Инвесторы, выдающие займы на платформе, защищены законом N 259-ФЗ, ведь «ВДело» внесена в реестр ЦБ РФ. Экспертиза проектов, размещающихся на платформе, проводится с использованием передовой технологии «кредитный конвейер». Кроме того, все проекты обеспечены поручительством руководителя заёмщика и учредителей. А в случае неисполнения заемщиком кредитных обязательств, «ВДело» сама занимается взысканием задолженности. Однако за шесть месяцев работы платформы просрочка по проектам составила 0 рублей, — отметил во время выступления Сергей Федореев.

Для инвесторов-юридических лиц сумма инвестирования не ограничена. Однако, если в качестве кредитора выступает физическое лицо, то объем вложенных средств, согласно закону №259-ФЗ, не должен превышать 600 000 руб. в год.

Фото: Сергей Федореев

Заемщики при помощи «ВДело» могут привлечь до 10 млн руб. Процентная ставка будет определяться в индивидуальном порядке в зависимости от рода занятий заемщика, его рейтинга и наличия обеспечения. За выдачу средств с заёмщика удерживается комиссия оператора в размере от 1 до 2,5% от суммы займа. Тело займа выплачивается в конце срока, ежемесячно платятся только проценты, — добавил спикер.

Второй доклад гостям форума представил Антон Новиков. Он рассказал об инвестлотах туркластера «Гора Белая». Предпринимателям, готовым зайти в проект с инвестициями, подробно расписывают всю экономическую часть: сроки окупаемости, необходимую сумму вложений и пр. Кроме того, УК туркластера помогает инвесторам реализовывать проекты: получить гранты и господдержку, организовать строительство по ГЧП, благоустроить территорию и т.д.

Фото: Антон Новиков

Так, один из инвестлотов — гостиница и спа-комплекс на берегу реки Чусовая — требует начальных вложений в размере 163 млн руб. При этом доходность проекта составляет примерно 17,04%. Уже в первый год, по расчётам УК туркластера, этот объект сделает чистую выручку в размере 88,9 млн руб.

К 2028 году кластер будет ежегодно принимать 1,5 миллиона туристов в год — это 15% от всего объема спроса жителей Урала. Уже сегодня территорию кластера посещает более 350 000 человек ежегодно. Рынок внутреннего туризма растет на уровне 7—10% в год: тренд задают успешные аналогичные объекты в России и за рубежом, госпрограммы поддержки. Кластер будет ориентирован на зону охвата в радиусе 500 км, где проживает 18,5 млн человек — здесь у нас нет значимых конкурентов, — говорит Антон Новиков.

Гораздо меньше вложений требуют так называемые хаусботы на пруду Средний. Хаусбот — это самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения, который можно сдавать в аренду посуточно. Начальная сумма инвестиций в один такой дом составляет 7,5 млн руб. Доходность проекта 23,3%.

Еще один интересный вариант для вложения средств обозначил Андрей Толшин. Когда речь заходит об инвестициях в недвижимость, в голове сразу всплывает два варианта — коммерческая и жилая. Есть и третий вариант — промышленная недвижимость, точнее, склады и логистические центы.

На нескольких примерах Андрей Толшин рассказал, какую доходность дают подобные проекты и почему такой вариант инвестиций можно считать надежным.

В 2021 году промышленная недвижимость является лидером региональной коммерческой недвижимости по темпам строительства новых проектов. Основной драйвер развития рынка — рост онлайн-торговли. Складская недвижимость является «тихой гаванью» на рынке коммерческой недвижимости. Ставки аренды стабильны и ежегодно индексируются. Ротация арендаторов низкая, т.к. с ними заключаются долгосрочные договоры. Доходность проектов адекватна их рискам и варьируется от 10 до 14,5%, — отметил спикер.

В качестве примеров г-н Толшин привел несколько коммерческих промышленных объектов, в которые вложились инвесторы. Так, склад класса «А» площадью 10,1 тыс. м2, которые арендуют компании «Строительный двор» и «Форум-авто» приносят владельцам доход в размере 11,5%. Большой склад площадью 11,4 м2, занятый компанией «Деловые линии» дает инвесторам 14,5%.

Фото: Андрей Толшин

К слову, вариант инвестиций, представленный Андрем Толшиным, заинтересовал большое количество гостей форума.

Для меня был полезен блок по промышленной недвижимости. Все было интересно, но лично я бы присмотрелась именно к этому варианту инвестиций. Риски минимизированы, есть четкая и понятная структура. Я знала об этом способе инвестирования, но более понятно мне стало сейчас, — отметила в перерыве Марина Пикалова, представитель Райффайзенбанка.

Лия Мухаметдинова, менеджер по продажам премиум-сегмента Райффайзенбанка также отметила выступление директора «ИСТЭЙТ»:

Про промышленную недвижимость была понятная и структурная презентация. Мне понравилось. Если говорить лично про себя, то я инвестирую в российский рынок акций. В качестве защитного инструмента выбираю долгую облигацию. На фондовом рынке выбираю сырьевой и потребительский секторы — «Мечел», НЛМК, Русал и т.д. А когда началась пандемия, я купила акции аптек 36,6.

Фото: слева — Лия Мухаметдинова, справа — Марина Пикалова

Еще один гость форума, частный инвестор Владимир Насретдинов отметил выступления Сергея Федореева и Антона Новикова

Для частного инвестора платформа «ВДело» — это интересный вариант. Для себя еще рассматриваю вариант инвестиций в туркластер, хочу подробнее узнать про инвестлоты «Горы Белой». Мне очень интересен этот форум, потому что я начинающий инвестор и пока делаю первые скромные шаги.

Фото: Владимир Насретдинов

Вторая секция форума была посвящена личным финансовым инструментам. Владимир Бобряшов, региональный директор офиса General Invest в Екатеринбурге, рассказал об особенностях фондового рынка в 2021 г., а Виктор Немихин, независимый финансовый консультант — про разумное поведение инвестора.

По словам Владимира Бобряшова, рынки успокоились после вспышки covid19, и индекс S&P 500, в корзину которого включено 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, достиг новых максимумов.

Наша компания фокусируется на американском рынке, поэтому инвесторам мы советуем обратить внимание на акции компаний циклического сектора (производство, банки, энергетический сектор), дивидендные акции и облигации развивающихся стран. Также можно посмотреть в сторону акций недооцененных компаний. Известные всем Apple и Amazon высокой доходности не принесут — они вне зоны риска, а рынок платит за риски инвестора, — сказал г-н Бобряшов.

Фото: Владимир Бобряшов

Выступление Виктора Немихина, посвященное рациональному поведению инвестора, вызвало бурный интерес со стороны публики. Главный тезис, который спикер транслировал аудитории, заключался в следующем: «Каждый инвестор должен взять на себя ответственность за свои деньги, прежде чем передать их профессиональному управляющему».

Принятые однажды неверные финансовые решения могут стать фатальными. Как более здраво выстроить свои взаимоотношения с финансами? Существует такое понятие, как личный финансовый план, т.е. это некая стратегия, которая позволяет реализовать свои финансовые цели. Вот, например, по данным соцопросов за 2019, граждане Свердловской области, выйдя на пенсию, хотели бы получать чуть менее 60 тыс. руб. в месяц. Человеку, которому сейчас 30 лет, до выхода на пенсию остается 25 лет. Предположим, что консервативная доходность на тот момент будет 4,5% годовых. Предположим, что человек не хочет тратить семейный капитал, и хочет жить только на %. Тогда нам необходимо за 25 лет накопить сумму: 60 000*12 (мес.)/4,5% = 16 000 000 руб. Это означает ,что при первоначальных вложениях в миллион рублей ему необходимо найти инструмент, который бы давал ежемесячную доходность в размере 11,3%, — рассказал Виктор Немихин.

Фото: Виктор Немихин

Полный текст выступлений Виктора Немихина и Владимира Бобряшова выйдут на DK.RU в течение недели.

В конце мероприятия модератор форума, журналист DK.RU Андрей Пермяков поблагодарил публику за внимание и активность и добавил, что в декабре 2021 года состоится еще один форум по личным инвестициям с расширенным пулом тем и новым составом спикеров.