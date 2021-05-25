Строительные компании Свердловской могут стать лидерами России

На конкурс «Лидеры строительной отрасли» поступило 10000 заявок от строителей России. В полуфинал вышли 225 конкурсантов, в том числе девять компаний из Свердловской области.

Конкурс был объявлен в целях реализации поручения Президента РФ по развитию системы подготовки профессиональных кадров. По данным исследования СРО «Уральское объединение строителей», порядка 80% строительных компаний испытывают потребность в квалифицированных управленческих кадрах. «Лидеры» дают возможность вырасти в профессиональном плане.

В рамках полуфинала строители проработают управленческие компетенции в обучающей программе. В финале конкурсанты пройдут форсайт-сессии с ключевыми лицами строительной отрасли России. Конкурс в итоге поможет сформировать резерв управленческих кадров в сфере строительства. Победителей ждет трудоустройство в ДОМ.РФ, повышение квалификации в Московском государственном строительном университете и других вузах.

Основное ожидание от конкурса — карьерный рост, возможность поучаствовать в фундаментально-масштабных строительных проектах, например, трудоустроиться в «Единый государственный заказчик» или в ДОМ.РФ — компании с большой географией работы. Это позволит внести собственный вклад в пространственное развитие городской среды, — комментирует Дмитрий Лопаткин, заместитель директора «Ардисстройкомплект», участник полуфинала из Екатеринбурга.

Конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального объединения строителей, СРО «Уральское объединение строителей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ДОМ.РФ, Сколково, Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.