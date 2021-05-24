Галина Кулаченко возвращается в региональный Минфин

Экс-министр финансов Свердловской области покинула свой пост в конце 2020 г. Свое решение она объясняла необходимостью «ротации кадров» и планировала заняться научной деятельностью.

Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возглавила новый состав Общественного совета областного минфина.

У нас собрался очень сильный состав Общественного совета, и для меня большая честь его возглавить. Уверена, что каждый из нас сможет внести конструктивные предложения в работу минфина, — сказала Галина Кулаченко ЕАН.

Как рассказывал DK.RU, Галина Кулаченко занимала должность министра финансов региона с 2012 г. В конце 2020 г. она подала в отставку. Ее преемником стал Александр Старков. Кандидатуру нового министра сначала утверждали федеральные власти, затем — депутаты регионального Законодательного собрания. Окончательный документ о вступлении Старкова в постоянную должность Евгений Куйвашев подписал в апреле.

Вступив в должность, Александр Старков говорил, что основной приоритет бюджетной политики региона — социальная поддержка свердловчан и преодоление последствий пандемии.

Исполнение действующих расходных обязательств и реализация уже принятых решений — наш базовый принцип. Учитывая текущую экономическую ситуацию, критически важно сконцентрировать расходы областного бюджета на указанных приоритетных направлениях, — говорил министр финансов.

Отметим, под руководством Кулаченко с 2014 г. Свердловская область перешла к формированию программного бюджета, при этом предел госдолга вырос в три раза — с 35,8 млрд в 2013 г. до 100,4 млрд руб. в 2020 г..

Бюджет региона на 2021 год, формированием которого до отставки занималась Галина Кулаченко, принят с рекордным для области дефицитом в 40,6 млрд руб.