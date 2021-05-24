«Система потихоньку деградирует». В России — дискуссия вокруг возрождения ГУЛАГа

«В таких ситуациях руль обычно захватывают восторженные идиоты. Они и обеспечивают конечный коллапс». Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных. После этого начались попытки оправдать ГУЛАГ.

После того как глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо привлечения трудовых мигрантов, в России развернулась дискуссия о возрождении ГУЛАГа. 24 мая идею замещения труда мигрантов заключенными одобрил и глава Минюста Константин Чуйченко: по его мнению, создание исправительных центров на крупных стройках позволит порядка 180 тыс. осужденным реализовать право на замену наказания. Сейчас же создано лишь немногим более 8 тыс. таких мест.

Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов, — сказал Чуйченко.

Государственное информагентство РИА Новости и вовсе выпустило колонку о пользе ГУЛАГА. По мнению колумниста издания Виктории Никифоровой, лагеря были кошмаром «для столичных интеллектуалов, бывших купцов и кулаков», а «вот для крестьянина-бедняка, для городского люмпена, для беспризорника трудовой лагерь предоставлял еду три раза в день, теплое жилье и какую-никакую медпомощь».

Это была более или менее нормальная жизнь — по сравнению с тяжелейшими условиями, в которых выживала тогдашняя беднота. Важной ее частью была трудовая деятельность. На стройках века бывший уголовник получал высокооплачиваемую рабочую специальность, которая была ой как востребована во времена индустриализации. Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с «Асторией» и «Метрополем», но для сотен тысяч простых людей он становился — как бы парадоксально это ни звучало — социальным лифтом, — утверждает автор.

Напомним, только по официальным данным, с 1921 по 1953 гг. через систему лагерей, тюрем и колоний ОГПУ и НКВД прошли 7,6 млн человек, а с 1930 по 1956 гг. в системе ГУЛАГа умерли более 1,6 млн заключенных.

«Представьте, если бы Навальный давал показания следственным органам Германии, и в Берлине на стенке висел портрет Гиммлера. Это такая разруха в головах»

В России же «разбогатевшее городское мещанство еще в позднем Советском Союзе стало проникаться отвратительной, чисто мещанской неприязнью к физическому труду и людям труда», тогда как «нет лучшего средства от хандры и ощущения собственной бесполезности, чем старый добрый производительный труд».

Такое впечатление, что оголтелая критика всего и вся — особенно с упоминанием Сталина и ГУЛАГа — сводится к тому, чтобы затормозить развитие нашей страны. Чтобы ничего, упаси бог, не менялось, чтобы все было "как при бабушке". Чем слушать все это, наверное, лучше просто шагнуть в будущее, — заключает автор РИА.

«Больше всего в длинных майских каникулах напрягает принуждение к отдыху»

Политолог Аббас Галлямов считает, что больше всего в статье о ГУЛАГе поразителен ее непрофессионализм: мысль автора скачет с предмета на предмет, и ни один не раскрыт до конца: