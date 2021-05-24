Алексей Орлов и его команда. Кто стал самым богатым чиновником мэрии?

Чиновники администрации Екатеринбурга отчитались о доходах за 2020 год. Разбираем, сколько заработали вице-мэры. Все они заняли свои посты после прихода в мэрию нового главы Алексея Орлова.

Чиновники из мэрии Екатеринбурга опубликовали декларации о доходах за 2020 г. Однако в этом списке нет мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Согласно документам, размещенным на сайте мэрии, самым богатым сотрудником городской администрации оказался заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Рустам Галямов. Он занял этот пост в апреле 2021 г. после отставки Алексея Бирюлина.

Ранее Рустам Галямов был заместителем главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. В 2020 г. он заработал 10,4 млн руб. В пользовании у него находится земельный участок площадью 1526 кв. м, дом площадью 357,5 кв. м, квартира площадью 141,5 кв. м и два автомобиля: BMW Х5 и ВАЗ 212901. Супруга вице-мэра по капстроительству задекларировала 13,7 млн руб., три легковых автомобиля (ВАЗ 21093, Toyota Camry и ВАЗ 21083), шесть земельных участков, дом площадью 357,5 кв. м, квартиру площадью 156,1 кв. м, два гаража и несколько нежилых помещений.

Другие вице-мэры заработали в 2020 г. меньше. Первый замглавы Игорь Сутягин, в зоне ответственности которого находятся департамент по управлению муниципальным имуществом, земельный комитет и правовой департамент, пришел в мэрию в марте 2021 г. и задекларировал 2,49 млн руб. Замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов — 3,2 млн руб. Вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко — 2,85 млн руб., Андрей Корюков, заместитель мэра по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам, который вернулся в мэрию из правительства региона, заработал 2,8 млн руб.

Дмитрий Ноженко возглавлял администрацию Ленинского района Екатеринбурга, а в апреле 2021 г. стал курировать вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом, показал 2,77 млн руб. Екатерина Сибирцева, перешедшая в 2020 г. с поста главы департамента образования Екатеринбурга на должность вице-мэра по соцполитике, задекларировала 2,34 млн руб.

Заместитель главы Екатеринбурга, и.о. руководителя аппарата Марина Фадеева показала 1,9 млн руб. Меньше всех задекларировал экс-гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин, в начале 2021 г. начавший работу в мэрии. Он стал вице-мэром Екатеринбурга по связям с общественностью и задекларировал 1,4 млн руб.

Ранее о доходах отчитались свердловские депутаты Госдумы, сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга начались в конце 2020 г. Предыдущий глава города Александр Высокинский ушел в отставку. Губернатор области Евгений Куйвашев произвел рокировку: экс-мэра Екатеринбурга он назначил вице-губернатором, а Алексея Орлова, который ранее занимал эту должность, — врио мэра Екатеринбурга. 9 февраля 2021 г. депутаты практически единодушно поддержали кандидатуру Орлова на пост мэра, и он официально избавился от приставки врио.